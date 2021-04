Survivor México 2021: por qué criticaron a Bárbara Falconi en redes sociales

Usuarios tundieron a Bárbara Falconi debido a controversiales comentarios que hizo en contra de uno de sus compañeros (Video: Instagram/survivormexico)

A tan sólo unas semanas de haber iniciado Survivor México 2021, los contendientes del reality televisivo han entrado en diversos conflictos y protagonizado más de una polémica. Las más reciente envolvió a Bárbara Falconi, debido a controversiales comentarios que hizo en contra de uno de sus compañeros.

Se trató de Pablo Martí, capitán del equipo Halcones, a quien Bárbara criticó por ser muy “mandón” y también cuestionó las razones por las que él fue elegido para ser líder: “Pablo se me hace una persona muy mandona, al principio todos elegimos por el hecho de que se sube a las palmeras y baja los cocos, pero realmente creo que Paco y Gary lo hacen mucho mejor y, de hecho, tienen una forma más fácil y rápida de bajarlos”, dijo durante la transmisión del programa de TV Azteca.

“Pablo ya está en una forma de jefe y no de líder, ya nos está diciendo ‘tú haces esto, seca esto, saca aquello, tráeme esto’. No eres mi jefe no tienes por qué decirme lo que tengo que hacer, yo hago lo que quiero y lo que puedo también. Siempre ha tenido una forma horrible de mandar, no tiene filtro y no sabe tener tacto con las personas”, agregó la también actriz.

Bárbara Falconi criticó a Pablo Martí por su liderazgo y desató polémica en Twitter (Foto: Twitter mexico_survivor)

Después, Bárbara comentó que por el momento no ha platicado con su equipo la posibilidad de cambiar de líder y aseguró que será paciente porque “en algún momento llegaré yo (como líder)”. Sin embargo, la concursante fue cuestionada en redes sociales debido as declaraciones.

“Qué falsa Bárbara: por atrás diciendo que quiere ser líder y con tus compañeros ‘YO NO DIJE NADA’, qué falsa!”, “Bárbara desde que ganó el collar ha estado gritando en las entrevistas que va a ser la nueva líder y que va a quitar a Pablo y bla bla y ahorita ‘No, nunca dije que quería cambiar de líder’”, “’Yo no me meto con nadie’, dice Bárbara jajajaja. Juras!”, “Bárbara, SÍ DIJISTE que querías ser capitana, díselo a Pablo”, fueron algunos de las respuestas en Twitter contra Bárbara.

Estas críticas tuvieron lugar luego de que la concursante negara los hechos frente a sus demás compañeros. Aseguró que se trató de una “pequeña riña” y que el conflicto ya estaba resuelto luego de haberlo platicado con Pablo Martí: “Faltó comunicación, fueron malos entendidos. Pablo entendió una cosa y yo otra, pero cuando se hablan las cosas y se hacen de corazón pues todo fluye y vamos en grupo y unidos”, dijo Bárbara.

La contendiente fue criticada por usuarios de Twitter por sus comentarios contra Pablo Martí, líder de la tribu "Jaguares" (Foto: Twitter @onlypascalvibes)

En cuanto a Pablo, él comentó que considera normal el que haya desacuerdos entre el equipo: “Creo que eso es muy común, sobre todo con tantos compañeros que podrían ser líderes todos y cada quien tiene su forma de abarcar los temas, creo que ahí podría haber diferencias”.

Hasta el momento, la tribu de Halcones se mantiene con todos sus participantes, mientras que Jaguares ya perdió a un miembro de sus filas. Se trata del reportero Gabo Cuevas, el primer eliminado de la competencia.

El ex miembro del show deportivo fue sentenciado al juego de eliminación junto con Bella de la Vega. La competencia para sobrevivir consistió en olocar una serie de piezas de madera sobre una mesa de tal forma que se originara un efecto dominó, esto para que al final del recorrido una pelota cayera en un plato y lo rompiera. El primer competidor que lograra este objetivo salvaría su puesto en el reality y fue Bella de la Vega quien salió bien librada.

