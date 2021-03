De la búsqueda de Marcela Basteri al reencuentro con Michelle Salas: esto verás en “Luis Miguel, la serie”

La espera para ver la segunda temporada de Luis Miguel, la serie está a punto de concluir y por fin podremos conocer algunos de los detalles más importantes de la vida del cantante.

La serie autobiográfica se estrenará por Netflix el próximo 18 de abril y de acuerdo con los avances que se han publicado, se espera que aborde la búsqueda de su madre, el surgimiento de problemas auditivos del cantante, el reencuentro con su hija y el drama con su hermano Sergio.

Tomemos por cronología los años de la vida de Luis Miguel que veremos en la nueva temporada que, según lo que se aprecia en el tráiler comenzarán a desarrollarse desde 1992. Y por si todavía no has visto el avance, en Infobae México te lo compartimos:

Video: Netflix.

DUETO CON FRANK SINATRA

El primer adelanto y que no podía faltar en esta bioserie es el inolvidable dueto entre Luis Miguel y Sinatra, quien es considerado uno de los músicos más influyentes no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

¿Cómo ocurrió el encuentro? Los cantantes grabaron en colaboración la canción Come fly with me para el disco Duets II en 1994.

Y aunque en aquella ocasión no tuvieron la oportunidad de verse cara a cara, un año más tarde Luis Miguel se convertiría en una de las figuras exclusivas que participaron en la fiesta de cumpleaños número 80 de Frank Sinatra.

Este festejo también se convirtió en el último concierto del estadunidense y para ello, a dueto Frank Sinatra y Luis Miguel interpretaron su magnífica canción en el Shirine Auditorium en Los Ángeles, California en 1995.

En esta fiesta el puertorriqueño coincidió con invitados de renombre como Natalie Cole, Bono y Bob Dylan.

Luis Miguel fue uno de los invitados estrella para el cumpleaños de Frank Sinatra. Captura de pantalla Fromthearchives / YouTube

ENFERMEDAD DE LUIS MIGUEL

Otro de los temas que se robaron el tráiler de la serie es la enfermedad incurable del cantante, misma que se nos presenta con un zumbido y, al parecer, inestabilidad para mantener el equilibrio.

Incluso uno de los personajes señala la gravedad del asunto: “Si algo sale mal, su carrera se puede ir a la mierda”. Tal es así que el “Sol de México” muestra su preocupación: “¿Voy a estar un año sin poder cantar?”.

Se trata de tinnitus o acúfenos, padecimiento que Luis Miguel reveló en el 2018 en una entrevista: “Es una situación complicada, pero tienen que pensar que yo empecé a los 9 años con esta carrera: con la música, los decibeles, los conciertos… Entonces son más de 30 años expuesto a sonidos muy fuertes. Tuve que pasar por un tratamiento y afortunadamente ya estoy mejor”.

Según la biografía no autorizada que publicó Claudia de Icaza, esta fue la razón por la que el intérprete de La incondicional tuvo que cancelar varias fechas de conciertos en el 2015, pues presuntamente también afectaba su afinación.

Lo que en palabras de la autora “le queda poco tiempo de carrera” y el padecimiento lo “está volviendo loco sobre el escenario porque tiene un zumbido de por vida”.

A causa de la enfermedad Luis Miguel suspendió varios conciertos en la Ciudad de México.

RELACIÓN CON SUS HERMANOS: ALEX Y SERGIO

A lo largo de los ocho capítulos de la segunda temporada podremos conocer el conflicto familiar con sus dos hermanos. Por un lado vemos el interés de Alex y Luis Miguel por recuperar a Sergio y por otro, el abuso del menor por parte de sus familiares.

En el tráiler se escucha una plática entre Luis Miguel y Matilde Sánchez, madre de Luisito Rey: “Ni creas que voy a dejar que hagas con mi hermano lo que tú y mi papá hicieron conmigo”, seguido de “Hay que sacar a Sergio de ahí” pronunciado por Alex.

Y aunque ya en la primera temporada el nombre de Sergio está presente, en esta ocasión lo veremos en escena presentándose en una entrevista en televisión.

Dicho evento ocurrió en 1993 cuando Vicente Gallego, tío de los hermanos, lo presentó al mundo para interpretar una canción de Luisito Rey.

Finalmente, Luis Miguel logró recuperar a su hermano, aunque la tutela no estuvo a su nombre sino a la de El Doc, personaje que conocimos desde el primer capítulo y cuyo verdadero nombre es Mario Octavio Fonseca.

Sin embargo, también Sergio se distanció de Luis Miguel tras varios años, incluso se le retiró el apoyo familiar y el joven tuvo que comenzar a trabajar. Actualmente, es un adulto y vive en Madrid, según reveló Maricarmen Gallego a Ventaneando.

Sergio también es padre de una niña y dedica gran parte de su vida a su familia, mientras trabaja en una tienda de ropa.

Durante esa misma entrevista, la mujer confesó que el tío de Luis Miguel sí tenia planeado utilizar al menor para obtener dinero del cantante.

LA AUSENCIA DE MARCELA BASTERI

Dentro del gran conflicto familiar que siempre ha perseguido a Luis Miguel está la desaparición de su madre, Marcela Basteri.

De quien, al parecer, tendremos una explicación del misterio, pues el cantante dejó de tener contacto con ella desde agosto de 1986 y en el tráiler vemos a un joven Luis Miguel exigiendo a gritos conocer su paradero.

(Foto: Archivo)

REENCUENTRO CON MICHELLE SALAS

Probablemente, uno de los momentos más esperados por los fans es el drama familiar del cantante con su hija Michelle Salas, de quien estuvo alejado bastantes años.

En el adelanto Hugo le pregunta a Luis Miguel “De tu hija, ¿sabes algo?” y luego de un rostro lleno de confusión en el cantante, se nos muestra a la actriz Valery Sais, quien dará vida a Michelle de joven.

En la siguiente escena se ve al padre e hija viajando en automóvil mientras ella pregunta “¿Por qué no me viste en 11 años?” y aunque todos hemos sido testigos de la relación entre ambos, ¿qué hay de cierto en su distanciamiento?

Por un lado está el hecho de que por varios años no la reconoció como su hija, pues según se vio en la primera temporada, Michelle fue el resultado de una aventura con Stephanie Salas.

Sin embargo, la modelo aceptó luego del éxito de la primera temporada, que respeta el pasado de sus padres. “Yo no soy nadie para juzgar nada”, declaró para Suelta la Sopa.

En cuanto a la serie agregó “está muy bien hecha, pero sigue siendo una serie, no es un blog de mi vida”.

La actriz Macarena Achaga dará vida a la hija de Luis Miguel en la segunda temporada.

Por su parte, en un encuentro con medios de comunicación del 2019, el empresario Rafael Herrerías, quien tiene una relación muy cercana con Luis Miguel, aseguró que entre padre e hija sigue presente el distanciamiento: “Sí lo hay, es físico nada más, moralmente no”, dijo.

La actriz Macarena Achaga será quien de vida a Michelle Salas en la serie.

MUERTE DE HUGO LÓPEZ Y LOS PRÓXIMOS REPRESENTANTES

Otro de los momentos clave en la vida de Luis Miguel es cuando muere su representante Hugo López a causa de cáncer de colón.

Algo que también se ve en la serie al introducirnos a dos personajes importantes, Patricio Robles, a quien el propio Hugo presenta y que en una escena posterior se escucha “El viejo está enfermo, es una buena oportunidad”.

Más adelante también asegura que convencerá a Luis Miguel de convertirse en su mánager, quien lo consigue.

La hija de Luis Miguel mantuvo una relación sentimental con uno de los representantes de su padre.

Sin embargo, no será el único que administre la carrera del “Sol de México”, pues a la lista también se suma Alejandro Asensi, con quien Michelle Salas pudo relacionarse sentimentalmente.

De dicho romance el periódico El Centro reveló en el 2008 fotos de la pareja y algunos correos electrónicos en los que la modelo aseguraba estar enamorada.

El escandalo llegó a tanto que terminaron separados, ella estudiando en Inglaterra y Asensi concentrado en su trabajo con el cantante. Claro que más adelante otro rumor aparecería, un supuesto embarazo de Michelle que fue negado por la familia.

SEGUIR LEYENDO: