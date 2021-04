“Ponernos de acuerdo es complicado”: Mariana Ochoa contó la verdad detrás del supuesto distancimiento de OV7

Hace unos días OV7 y sus integrantes se robaron los titulares y la atención de sus fans por una supuesta pelea entre los miembros del grupo, según las declaraciones de Jorge D’Alessio.

Sin embargo, todo parece indicar que se trata sólo de un malentendido que los ha acompañado casi desde sus inicios, pues Mariana Ochoa, integrante de la agrupación musical, negó las acusaciones del cantante.

Y en entrevista con Ventaneando la también actriz aseguró que entre los miembros de OV7 no hay ninguna diferencia y su ausencia en el mundo del espectáculo se debe a la pandemia.

Es por ello que respondió a las recientes declaraciones del hijo de la leona dormida: “Hace mucho que no platico con él y yo llevo mes y medio encerrada en grabaciones; no sé si alguien se peleó con alguien y yo no me enteré”, dijo entre risas.

Sin embargo, negó que entre ella y sus compañeros exista alguna pelea reciente que ponga en riesgo el futuro de la agrupación.

OV7 (Foto: Instagram@oficialov7)

Por lo que reveló las verdaderas razones por las que el grupo no se ha mostrado activo: “OV7 está pausado ahorita por obvias razones y porque queremos regresar presencial”, explicó Mariana Ochoa.

Aunque sí habló de algunos problemas a los que se enfrentaron los miembros en la toma de decisiones: “Eso es lo que ha pasado, que hay diferencias de opinión, que no es lo mismo que pelearse con alguien”, aseguró.

Entre los detalles que se encuentran detrás de todo el escándalo de los cantantes, Mariana Ochoa agregó que mientras algunos quieren ensayar, otros no, ya que quieren cuidar a su familia.

Incluso la cantante utilizó su caso como ejemplo para abordar el tema, pues su mamá es su máxima prioridad: “En mi caso, mi mami pues tiene casi 70 años, tiene obesidad, tiene diabetes, tiene... o sea, tenía yo una persona de súper riesgo y estar saliendo a ensayar... yo no sé los otros seis con quién se junten”.

Por lo que también se vieron afectados los ensayos de OV7 y, de acuerdo con Mariana, “fue muy difícil juntarnos a ensayar, o sea, ponernos de acuerdo siete cabezas y siete mundos es complicado”.

A pesar de ello, todos los miembros coincidieron en esperar a que la situación de la pandemia mejore y se aplique al semáforo verde para “poder llevar a cabo una gira presencial”.

Mariana Ochoa también adelantó que dicha gira por los 30 años de OV7 podría arrancar en el 2022, aunque “aún no sabemos”.

Sin embargo, los escándalos de OV7 no se acabaron con una supuesta pelea, sino también por algunos presuntos comentarios transfóbicos.

Pues M’balia Marichal mantiene una relación con un hombre transexual, por lo que supuestamente las miembros Lidia Ávila y Mariana Ochoa habrían comenzado burlas hacia su compañera y cantante.

Sobre ello Mariana Ochoa negó las acusaciones: “Soy la primera en apoyar a toda la comunidad LGBT, yo desconocía que la pareja de M’balia... no sé cómo se llama, te lo digo sinceramente, nos lo presentó en un zoom y, al contrario, me siento orgullosa de que si ella está enamorada defienda su posición”, explicó.

Toda esta polémica respecto a una pelea en OV7 comenzó con los comentarios de Jorge D’Alessio, quien sólo bromeó con la verdadera pelea que la agrupación vivió en los años noventa.

Pues según explicó en un encuentro con la prensa, él sólo respondió a una pregunta de Instagram en la que un usuario le cuestionó si existía posibilidad de una colaboración de Matute con la OV7.

A lo que el integrante del musical Hoy No Me Puedo Levantar respondió en broma: “Ahorita no hay OV7. Se están peleando”.

Y de aquel comentario aclaró a los medios de comunicación: “Fue un chiste porque desde hace tiempo, cuando pasó lo del 90′s, que se pelearon, se me hizo muy chistoso que me preguntaron que si Matute va a hacer un dueto con OV7 y yo ‘pues ahorita no hay OV7. Se están peleando’ y me boté de la risa, pero no sabía que al día siguiente iba a ser noticia en todos lados, entonces me dio más risa todavía”.

Concluyó el malentendido expresando su cariño a OV7 y sus ganas de volver a verlos en el escenario: “espero que estén bien porque los quiero mucho y son uno de los grupos pop más importantes que ha habido en nuestro país”.

SEGUIR LEYENDO: