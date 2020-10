Vincularon a proceso a ex integrante de OV7 por retención de menores

Daniel Vázquez se encuentra bajo proceso por retención de menores (Foto: Instagram@danypunkrock/twitterr@Benjamin_Celis)

El ex integrante del grupo Onda Vaselina, hoy OV7, Daniel Isaías Vázquez fue vinculado a proceso por el delito de retención de menores, así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Por medio de un comunicado, la Fiscalía destacó que el agente del Ministerio Público formuló una imputación contra Daniel por su probable participación en el delito de retención de menores y logró que un juez de control lo vinculara a proceso, pues se aportaron las pruebas correspondientes.

“El representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, aportó los datos de prueba suficientes que permitieron obtener dicha resolución durante la continuación de la audiencia inicial ”, destaca el comunicado.

Daniel Vázquez se alejó de los reflectores tras 11 años de pertenecer a Onda Vaselina (Foto: Instagram@danypunkrock)

Las partes tendrán cuatro meses para aportar las pruebas necesarias respecto al caso. Asimismo se informó que el ex cantante de temas como Mírame a los ojos y Vuela más alto, deberá presentarse mensualmente en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, “así como la prohibición de convivir con la menor de edad víctima, quien fue recuperada en una diligencia de cateo llevada a cabo por la FGJCDMX; además, fijó el plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.” , indica el documento.

Se dictaminó que Daniel tiene prohibido convivir con la menor de edad víctima, de quien es padre, y que fue recuperada en una diligencia de cateo llevada a cabo por las autoridades.

Ya en abril de este año se dio a conocer que se había emitido una Alerta Amber para encontrar a la hija del ex integrante de Onda Vaselina, dicha alerta a petición de su ex pareja, quien denunció la desaparición de la menor.

El ex cantante actualmente se dedica a la producción de televisión (Foto: Instagram@danypunkrock)

Sin embrago, fue él mismo quien publicó un video en sus redes sociales explicando que tenía a su hija y que estaba bien.

“El objetivo de este video es para compartir con ustedes algo que me está pasando que es demasiado incómodo y demasiado delicado, es sobre una Alerta Amber que salió hace un par de días donde dicen que mi hija María Regina Vázquez Arceo está extraviada, eso es falso, no está extraviada, está conmigo que soy su papá, y los pongo más o menos en contexto de cómo está la situación para que de alguna manera la opinión pública se dé una idea de lo que estoy pasando y probablemente muchas familias estén padeciendo en estos momentos de pandemia”, expresó el ex cantante en su cuenta de Instagram.

Daniel aseguró en ese momento que él se quedó con su hija, pues la mujer tenía síntomas de COVID-19 y no quería poner a su hija en riesgo; no obstante, señaló que madre e hija mantenían comunicación mediante videollamadas.

"Sobre la Alerta Ambert de mi hija Regina Vázquez Arceo", así tituló el cantante un clip que subí a Instagram (Video: Instagram @danypunkrock)

“L a mamá de Regina acostumbra hacer muchos viajes al exterior por motivos de trabajo, para los que no lo sepan, mi hija María Regina es una nena que entra en el rango del espectro autista, yo aprovecho esos momentos de salida para hacerle frente a las necesidades que Regina tiene en cuanto a terapias, doctores, etcétera . Aprovecho los momentos en que la mamá de Regi sale para dedicarle tiempo de calidad a mi hija y eso nos viene bien a los dos. La mamá de Regi viajó a San Diego en pleno brote de pandemia de COVID-19, no solo fue eso sino que al llegar me comparte que tiene todos los síntomas del COVID-19 para ese momento me dijo 'no me entregues a Regina”, explicó.

Cuando el grupo se separó de Julissa, él fue el único integrante que se puso de su lado (Foto: Twitter@Benjamin_Celis)

En aquel momento, Mariana Ochoa, integrante de OV7 lo apoyó y declaró que, si bien desconocía los problemas entre los padres, la niña se encontraba en buenas condiciones.

Daniel Vázquez, quien actualmente tiene 44 años, formó parte del grupo Onda Vaselina, llamado después OV7 por 11 años, con quienes estuvo hasta 1998, cuando estrenó el disco Vuela más alto.

En los últimos años se desempeñó como escritor y productor de televisión, y se alejó de las cámaras y los reflectores.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Conductora de Ventaneando se mostró inconforme con concierto online de OV7 y pidió que le regresen su dinero

“Hay comentarios de mujeres que vienen desde la envidia”: Erika Zaba se defendió de las críticas a su vestuario en concierto de OV7

Fallas técnicas, tensión entre los integrantes y un show desangelado: fans de OV7 los denuncian ante la Profeco