Ajeno a los escándalos de su familia, Jorge D’alessio aclaró supuestos pleitos en OV7

Jorge D'alessio se volvió a referir a la supuesta ruptura en OV7 (Foto: Instagram)

La familia D’alessio es una de las más populares del medio artístico pues su trayectoria en distintos ámbitos la ha posicionado en la mira del público que ha visto cómo la matriarca de la familia Lupita D’alessio ha desarrollado su trayectoria a través de los años no siempre lejos del escándalo.

Y es que fiel a su estilo polémico, los D’alessio se han visto envueltos en dime y diretes en los últimos meses y sobre ello fue cuestionado el hijo mayor, Jorge, quien está a punto de integrarse a la obra de teatro Hoy no me puedo levantar, luego de varios meses sin presentarse por la pandemia.

En un encuentro con la prensa, el famoso integrante de Matute reveló cómo sigue su hermano César, quien a finales del año pasado reportó haber sido golpeado brutalmente en la casa del político Arturo Montiel, luego de haber sido contratado para actuar en una fiesta familiar:

César D'Alessio responsabilizó a Arturo Montiel por las crudas lesiones que recibió en su casa (Foto: Cuartoscuro)

“Mi hermano es un hombre adulto que tiene que hablar él de ese tipo de temas, lo que me da mucho gusto es que él está muy bien, nunca le soltamos la mano, desde el minuto uno su familia está ahí, su barrio lo respalda y lo más importante es que él está bien y se está dedicando a la música. Sobre todos esos temas, lo importante es que él hable de ello. Cada quien debe hablar de sus temas. Hoy en día está perfecto, gracias a Dios”, reveló el famoso para evitar dar declaraciones en el caso que repentinamente quedó en segundo plano.

Otro escándalo sucedió más recientemente cuando al hijo de Ernesto D’alessio, un adolescente de nombre Jorge, lo acusaron en las redes sociales de haber tenido comportamientos violentos con una de sus novias:

“No tengo nada que hablar al respecto, son temas delicados de familia y obviamente eso es algo que tienes que preguntarle a Ernesto, a Charito, a ellos por favor, porque yo no podría. Yo amo a mi familia y yo me reservo como les digo. Ustedes ya saben cómo es la onda conmigo. Cuando me pregunten cosas de mí siempre van a encontrar una respuesta, cuando me pregunten de alguien más no, y yo creo que muchos artistas deberían aprender de eso, de no hablar de los temas de otras personas”, dijo Jorge D’alessio quien no evitó hablar de OV7.

Charito, esposa de Ernesto, fue acusada de, supuestamente, haber contagiado de COVID a Lupita D'Alessio (IG: soylupitadalessio)

Y es que en días pasados un seguidor le preguntó a través de las historias de Instagram que si colaboraría con la banda pop, a lo que contestó “Ahorita no hay OV7. Se están peleando”, lo que fue tomado como una confirmación de las presuntas rencillas al interior del grupo.

Estuvo hermoso, qué te puedo decir, por mi cuenta de Instagram pasaron Érika Zaba, es amiga mía desde hace mucho tiempo, Ari Borovoy pues qué te digo, es mi <i>manager</i> junto con Jack, que acaba de pasar aquí al lado, Kalimba lo van a ver con Matute en concierto en línea. Mariana Ochoa es amiga desde hace mucho tiempo, y todas pasaron por mi cuenta de Instagram incluyendo a las JNS, los Kabah y de todos nada más veía sus lagrimitas así de risa

Sin embargo el rumor es tan fuerte que incluso ya se especula que la empresa Ocesa les habría retirado su contrato, por lo que la esperada gira de los 30 años se vería cancelada.

OV7 ha tenido que posponer la gira de 30 años debido a la pandemia (Foto: Instagram@oficialov7)

“Fue un chiste porque desde hace tiempo, cuando pasó lo del 90′s, que se pelearon, se me hizo muy chistoso que me preguntaron que si Matute va a hacer un dueto con OV7 y yo ‘pues ahorita no hay OV7. Se están peleanda″ y me boté de la risa, pero no sabía que al día siguiente iba a ser noticia en todos lados , entonces me dio más risa todavía”, reveló y aseguró que desea que los rumores sean faltos y el grupo continúe adelante:

“No tengo idea, yo no sé nada, te lo juro, yo estaba haciendo solamente un chiste y espero que estén bien porque los quiero mucho y son uno de los grupos pop más importantes que ha habido en nuestro país. Nos han regalado muchísima música a todos los mexicanos, canciones súper emblemáticas y espero q ellos siempre estén bien y verlos en los escenarios juntos”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: