“Siempre la voy a amar”: Frida Sofía se confesó con Lucía Méndez sobre Alejandra Guzmán y su drama familiar

Frida Sofía se sinceró con Lucía Méndez respecto a la relación que tiene con su madre (Foto: YouTube / luciamendeztv)

Frida Sofía reveló que ella se considera una “guerrera”, no sólo por haber podido salir adelante sin la guía de sus padres, sino por lograr triunfar en su carrera a pesar de que las polémicas que han rodeado a su familia siempre la han perseguido.

En medio de la polémica por las acusaciones a Enrique Guzmán por abuso, Lucía Méndez lanzó su primera entrevista en Lucía Méndez Presenta a través de su canal de YouTube, en el cual tuvo como invitada a Frida Sofía, quien reveló que espera que su madre algún día se acerque a ella para disculparse, pues siempre ha estado abierta a una reconciliación.

“Yo creo que una madre siempre tiene que tener el corazón y la verdad. ¿Por qué nunca la he buscado? Porque nunca me fui. La pregunta aquí es, ¿por qué ella nunca me ha buscado a mí? Cuando en realidad estoy muy herida, estoy muy muy muy herida por lo que pasó del aborto, lo que pasó antes de Larry [...] Su comportamineto no coincide con sus palabras; ella va y le llora a la cámara y me dice que vuelva, pero yo no me fui”.

La modelo aseguró que nunca le ha hecho nada a Alejandra Guzmán como para que ella se haya alejado, pues al contrario, piensa que su madre es quien “debe agachar la cabeza y pedri perdón” después de haberla puesto en ridículo por haber salido con uno de sus ex novios y haber hecho pública información sensible de Frida Sofía.

Frida Sofía dijo que espera las disculpas de su mamás, Alejandra Guzmán (Foto: Instagram @laguzmanmx @ifridag)

A pesar de que Frida tocó superficialmente el tema de sus acusaciones, recalcó que ha intentado mantener su relación con su familia lejos de las polémicas, pues reconoce que tanto como su mamá como su abuelo son celebridades importantes en la música mexicana, pero el público siempre tendrá que ser testigo de las verdades reveladas.

Recordó el episodio en el cual Frida presentó a Alejandra Guzmán y Larry Ramos, el actual esposo de Ninel Conde, quien entonces era su novio. La modelo relata que, tras su ruptura, Alejandra prefirió mantenerlo a él cerca que a su propia hija, inclusive la modelo le pidió no invertir en la empresa de su ex novio, pero su madre no le hizo caso y ahora está en espera de que le sea devuelto el dinero que le robó Ramos.

También narró que, años atrás, fue arrestada debido a que agredió a una persona a la que vio grabándola mientras mantenían relaciones sexuales. Alejandra Guzmán fue quien pagó la fianza para que la liberaran y la historia había quedado entre ellas, pero tiempo después, sin el consentimiento de Frida Sofía, la intérprete de Hacer el amor con otro contó ante los medios lo acontecido, haciéndola sentir humillada.

Video: YouTube-luciamendeztv

Agregó que por este tipo de situaciones es que tuvo que alejarse, logrando sacar sus marcas sin el apoyo del apellido de su familia materna, a quienes admira desde lo artístico. Agregó que está muy feliz de estar recibiendo apoyo de las personas que la felicitan por su talento.

Reveló que uno de sus mayores obstáculos en su vida es no gozar de los recursos económicos que sus familiares sí y nunca haber podido decidir no pertenecer al mundo de la farándula, por esto último incluso hubiera preferido nacer con otra familia. “A veces la gente piensa que por sólo ser figura pública te pueden decir lo que quieran, nos ven como si no tuvieramos sentimientos y es una imagen errónea”, explicó.

Finalmente, expresó sentirse feliz, pues a pesar de estar sola desde hace varios años y luchar contra una depresión, ha salido adelante, y piensa cambiar hábitos y exponer aquellos hechos que había callado por tantos años.

