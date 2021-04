Entre dudas y memes, usuarios de Twitter pidieron a Shakira respuestas sobre las letras de sus canciones

Con el pasar de los años, las letras de Shakira se han vuelto de las favoritas de sus seguidores (Foto: REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Shakira se convirtió en tendencia de Twitter la noche del jueves y es que usuarios empezaron a arrobar a la cantante colombiana para cuestionarla sobre sus canciones, sobre si en este momento piensa lo mismo que cuando las escribió o si podía ser clara acerca de misterios que presuntamente quedaron sin resolverse.

Para nadie es un secreto que la cantante colombiana es una de las artistas latinoamericanas más conocidas alrededor del mundo. Su música lleva sonando más de dos décadas y muchas de sus canciones han roto récords en la industria musical, algunos incluso llaman a sus letras como “cultura popular”.

Y todo comenzó con el tuit del ex blogger Augusto (@chidoguan) quien escribió: “Hola, @Shakira. En tu canción No creo de 1998 mencionas que no crees en Carlos Marx. Quisiera saber si todavía siguen sin creerle. Y en Loba (2009) mencionas que tienes un radar para localizar solteros. ¿Es esto cierto? Gracias”.

Las dudas incluso sobre su palabras respecto a Karl Marx salieron a flote

El tuit, al parecer, causó simpatía en los usuarios, tanto que algunos continuaron los cuestionamientos con canciones como Inevitable, No, Ojos así, Antología y muchas más.

Dentro de las respuestas al tuit más destacables, se encuentra: “Yo agrego: en la canción “Inevitable” (1998) dice “si es cuestión de confesar / no sé preparar café/ y no entiendo de fútbol (...)”, ¿esto ha cambiado desde su matrimonio con Piqué? Saludos cordiales”. A lo que otra usuaria respondió “En los conciertos ya le cambia jajaja jajaja ya dice “y ahora entiendo de fútbol””.

Esa fue una de las mayores dudas que se presentó en Twitter, muchos desconocían que Shakira en sus presentaciones ya modificó la letra de Inevitable, a raíz de compartir la vida y dos hijos con el futbolista catalán Gerard Piqué, ahora canta “Si es cuestión de confesar, gracias al número 3 ahora entiendo de futbol”.

Muchas personas no sabían que Shakira modificó la canción de Inevitable a partir de su romance con el futbolista Gerard Piqué

“Hola, @Shakira. Buenas tardes. En tu canción Moscas en la casa (1999) sugieres que en tu casa hay “chatarra inservible, basura en el suelo y moscas en la casa”, quisiera saber si ¿ya reciclaste la chatarra, recogiste la basura y se fueron las moscas? Quedo atento y te mando saludos”, escribió otro usuario quien hasta le mandó saludos a la cantante.

Inclusive, las dudas sobre cómo estaba tan segura de las afirmaciones que puntualizó en sus canciones tampoco faltaron: “Yo quiero saber qué unidad utilizó para afirmar que pesa más la rabia que el cemento, como lo menciona en su canción No (2005)”.

Continuaron: “Estimada Shakira, ¿cuál es el límite de veneno con el que aún se puede vivir? Saludos cordiales”.

Los memes no pudieron faltar

Debido a la vida en pandemia que se lleva actualmente, este tema también despertó grandes dudas en los seguidores de la colombiana: “Hola, @Shakira. Una consulta. En Antología (1996) dices “desarrollaste mi sentido del olfato”. Dado que la pérdida del olfato es uno de los síntomas del Covid y algunos no lo recuperan por completo ¿podrías compartir cómo es que lo desarrollaste? Gracias de antemano”.

“Otra pregunta, querida @Shakira. Siguiendo el espíritu de Inevitable (1998) ¿considerarías aceptable si, hipotéticamente debido a esta pandemia, uno se bañara una vez al mes y llorara los domingo? Un abrazo grande”, tuiteó un usuario que no olvidó la confesión de la cantante quien dijo que no se baña los domingos y llora cuando hace frío.

Otros, incluso señalan que la escritura de Shakira ha tenido un toque de predicción: “Hola, querida @Shakira. Saludos cordiales. En la letra de tu canción Que me quedes tú (estrofa 5, párrafo 1): “que desaparezcan todos los vecinos”. ¿Era una clara alusión al confinamiento por Covid-19 de nuestra actualidad? ¿Es usted una visionaria o vidente? Me despido, quedo atento”.

A continuación, los memes que no pudieron faltar:









