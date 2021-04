“Viven con una presión excesiva”: Gerard Piqué habla sobre las dificultades que encaran los hijos que tiene con Shakira

El legendario defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, habló sobre las presiones que sus hijos, junto a la colombiana Shakira, deben vivir por el reconocimiento de sus padres. Foto: Redes

Gerard Piqué, defensa central del FC Barcelona y esposo de la cantante colombiana Shakira, tiene dos hijos junto a la barranquillera llamados Milán y Sasha. Según él, ambos están sujetos a presiones por el reconocimiento de sus exitosos padres. En conversación con el canal catalán TV3, el astro español reveló detalles de su intimidad, sus victorias y algunas dificultades que ha tenido que enfrentar en la vida.

Según lo que le contó al programa Nexes, su padre, Joan Piqué, nunca le dejó ganar nada sin merecerlo. Sobre cómo esto impacta la crianza de sus pequeños, el campeón del mundo contó que él y la cantante les permiten a sus hijos ganar en cualquier circunstancia. “A vuestros hijos, claro... tienen un padre número uno y una madre número uno. Debe ser muy difícil para ellos, a veces”, afirmó el defensa central.

El futbolista también recalcó: “tienes que saber balancear como padres. Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca y en cambio, con la Shaki a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”.

Para los famosos padres, Sasha y Milán deben tener victorias personales, así sean en casa y en el ambiente familiar junto a sus progenitores. “Jugando a fútbol con Milán o Sasha los dejas ganar, porque si ya les costará tanto o tendrán esta presión para ganar fuera de casa, osti, que sientan que tienen estas victorias personales dentro”, expresó el defensa central de 34 años.

Incluso, el futbolista habló de cuando consiguió vencer a su padre. “El día que conseguí ganarle por primera vez pensé: ‘nunca más te dejaré ganar’. Era una victoria que en realidad era una tontería, pero para mí fue importante”, dijo, quien este año cumplirá 11 años de relación con la cantante colombiana.

Otras noticias: defienden a Shakira por actos misóginos de un sector de hinchas

Shakira está unida como pareja desde hace once años con el defensa del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos. Esta relación le ha traído sinsabores a la estrella internacional de la música, pues cada vez que el futbolista falla o su equipo pierde, ella recibe ofensas por parte de cierto sector de hinchas, quienes la atacan mayoritariamente con ofensas de índole sexual y denigratorio.

Ante tales imágenes y a un día de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, decenas de usuarios de Twitter y fans de la estrella salieron en su defensa y manifestaron su descontento con las muestras que han calificado como “misóginas y machistas”, creando el hashtag ‘#RespectShakira’, que se mantuvo en los trending topics gran parte de los días de conmemoración, en marzo pasado. La artista una de las mujeres con más seguidores a nivel mundial.

La respuesta de los fans ha sido llenar la red social con diversos logros y méritos que ha obtenido la colombiana, exigiendo respeto para la famosa, cuyo “pecado” es ser la pareja del astro del fútbol.

“Shakira es una mujer que ha luchado incansablemente para reivindicar los derechos de los más desfavorecidos, rechazamos totalmente los mensajes denigrantes hacia ella y hacia cualquier mujer #RespectShakira”, “Estos ataques, no sólo de hinchas, sino también de la prensa, han estado sucediendo durante los últimos 7 años y lo de hoy fue la gota que colmó el vaso”, “Pedimos respeto para esta artista que ha luchado tanto y es atacada día a día con insultos misóginos por el simple hecho de ser pareja de un futbolista”, “No puedo creer que en un equipo donde sólo juegan hombres, los insultos sean dirigidos a UNA MUJER”, son algunos de los muchos mensajes que se leen bajo la referida etiqueta.

