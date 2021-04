“Nos hemos separado”: la verdad detras de la relación de Karime y Potro en “Acapulco Shore”

Karime y Potro han mantenido un fuerte vínculo, pero nunca lo han formalizado. (Foto: @karimepindter/ Instagram)

Karime, una de las integrantes más icónicas de Acapulco Shore, aclaró el estado en el que se encuentra su relación con Luis Caballero, mejor conocido “Potro”. Karime y Potro protagonizan uno de los dúos más queridos del reality show.

“Ahorita ya no nos hablamos tanto por respeto a su novia o yo con quien esté, como que por ahí nos hemos separado”, confesó Karime para el programa Vaya Vaya TV.

“Pero si es su cumpleaños o mi cumpleaños nos mandamos mensajito, mensajito de año nuevo y navidad, sí somos grandes amigos”, afirmó la también empresaria. Desde el inicio del show, tanto Karime como Potro habían dejado ver la gran química que existe entre ellos.

Video: Vaya Vaya / Facebook.

Por otro lado, Potro también compartió su versión en una entrevista con el mismo medio. “Vamos a ser muy amigos, siempre va a haber un cariño inmenso. Nunca ha pasado nada, tú bien lo sabes, nunca se ha formalizado, ni hemos tenido ninguna relación de novios ni galanes ni nada”, afirmó el intérprete de Me hace mal.

A lo largo de las emisiones del programa, Potro ha mantenido diversos compromisos, y el último fue con la actriz y conductora Michelle Vieth, lo que provocó que se alejara de Karime y se enfriara un poco su amistad. “Es una persona con la que me divierto mucho, es una muy buena amiga”, recordó el ex integrante de Guerreros.

Durante la últimas vacaciones en Mazatlán, Karime participó en Acapulco Shore mientras también mantenía una relación seria por fuera del programa. Sin embargo, en el último momento, con maletas en mano, Karime y Potro volvieron a dar de que hablar.

Potro, Manelyk, Jawy y Karime han formado parte del shore desde su primera temporada (Foto: Instagram @luis_acashore)

Mientras los demás integrantes se despedían y se iban uno a uno a sus respectivos hogares, Potro aseguró que había olvidado algo en “el despacho”, a lo que Karime no tardó en responder que lo acompañaba. A pesar de que no se reveló nada sobre eso, el público no tardó en especular que había vuelto a suceder algo entre ellos.

Cuando el conductor Gerardo Escareño cuestionó a Potro, este se negó a responder. “Yo no puedo hablar nada, porque la voy a comprometer mucho a ella”, dijo entre risas haciendo referencia a que, a pesar de que ambos tenían otras relaciones, Karime es quien continúa comprometida.

Por otro lado, Karime tampoco quiso aclarar el rumor, pues prefirió dejar “un final abierto” y no declarar nada al respecto.

Al final de la última temporada donde participaron juntos, los shore hicieron una dinámica de elegir llevarse sólo una de diversas fotos que les habían tomado a lo largo de su participación en la casa.

En el ritual de despedida de la temporada 7, Potro eligió una foto con Karime para llevársela como su mejor recuerdo de esas vacaciones. (Foto: Captura de Pantalla/ Youtube MTVLA)

Potro eligió una donde salía abrazando a Karime, “Esta foto representa lo que somos, que podemos estar juntos. Que te amo, te adoro y te admiro”. La también modelo escogió una fotografía con “su comadre” Mane, y aunque la indicación era elegir sólo una, agarró una segunda donde salía con Potro, “El Dúo Braguish”.

A unos días del estreno de la temporada 8 de la casa más descontrolada de MTV, es un hecho que Luis Caballero no participará en esta entrega, al igual que Mane y Jawy.

La razón que el cantante dio fue que buscaba enfocarse en sus proyectos personales, como su carrera musical, además de que necesitaba concluir ese ciclo de su vida.

A pesar de la ausencia de algunas personalidades originales de Acapulco Shore, es Karime la única que permaneció en las grabaciones de la temporada que está próxima a esperarse. Este nuevo elenco ha sembrado en el público grandes expectativas sobre el show más esperado de MTV, además de esta nueva dinámica que se llevó a cabo debido a la pandemia por COVID-19.

