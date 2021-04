Acapulco Shore 8: qué detalles reveló Karime sobre la nueva temporada

Karime Pindter reveló nuevos detalles sobre la octava temporada de Acapulco Shore (Foto: Instagram / @karimepindter)

Previo al estreno de la temporada 8 de Acapulco Shore el próximo 27 de abril, una de las participante dio nuevos detalles sobre las grabaciones del reality de MTV. Se trata de Karime Pindter, la contendiente más veterana debido a que formó parte del elenco original en la primera entrega.

“Me van a ver como hace muchos años no me veían, la verdad es que me pasé y me repasé de lanza”, aseguró Karime en entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya TV. La influencer también reveló que, a pocas semanas del estreno, el programa aún se encuentra en grabaciones, y contó más detalles sobre su experiencia.

“Fui sensei de peda, los guié por el mal camino. Al principio estaba nerviosa porque no entras con tu familia, o sea los originales, con los que he estado ocho años y era como de ‘¿qué voy a hacer? Esto va a estar más difícil de lo que pensé'”, detalló. A pesar de esta incertidumbre, Karime aseguró que mantuvo una buena relación con los nuevos integrantes, como es el caso de Diego, Eddy y Jackie. También definió a la concursante Alba Zepeda como alguien “brava”.

Karime aseguró que se llevaron todas las medidas necesarios durante la producción del reality (Foto: Instagram / @karimepindter)

Respecto al proceso de grabación el año pasado durante la pandemia mundial, Karime compartió que se llevaron a cabo todas las medidas necesarios, como realizar cuarentena desde el principio y realizarse la prueba de COVID-19 cada tres días: “era una burbuja de producción, no salíamos con gente, no había beso de 100, era todos contra todos en la casa, cantina en la casa, no había más que perdernos el respeto en casa”.

Karime también compartió su nuevo proyecto, el cual se trata de un programa de podcast, el cual constará de 8 capítulos: “Es el programa de radio de mis sueños, invito a mis ídolos, a gente que admiro, a emprendedores, comediantes que me encanta, un poco de todo. Echamos los jueguitos de la peda y de ahí comienza a fluir el tema, les pregunto sobre cómo iniciaron, cómo han sufrido, cómo gozan de las mieles (ganancias)”, narró.

La próxima temporada de Acapulco Shore se estrenará por MTV y la plataforma Paramount+. Contará con 12 participantes que estuvieron en ediciones anteriores y con siete nuevos integrantes: Alba Zepeda, Beni Falcón, Diego Garciasela, Eduardo Schobert, “El Capitán”, Jackie Ramirez y Jaylin Castellanos.

La Michelson, Isa Castro, Alba Zepeda y Jaylin, nuevas participantes del reality (Foto: Instagram/@jaylin.castellanosoficial)

Alba Zepeda cuenta con 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram, participó en la obra Próxima Estación, y tiene una interacción constante con sus fans. En una sección donde responde preguntas, fue cuestionada acerca de por qué no le da pena subir fotos en ropa interior, a lo que respondió: “¿Por qué debería sentir pena? si estoy hecha un bombón”.

En cuanto a Jaylin Castellanos, ella será la primera participante trans del reality show. A través de su cuenta de Instagram, expresó su orgullo por este logro, lo cual significa un acierto en inclusión por parte de MTV.

“Llego la Barbie a @acapulcoshore un sueño hecho realidad, estoy súper contenta y emocionada por este proyecto y orgullosa en ser la Primera MUJER TRANSGÉNERO en salir @mtvla @paramountpluslatam”, expresó la modelo a sus más de 100,000 seguidores dentro de esta Instagram.

Las cuentas oficiales de MTV y Acapulco Shore realizaron comentarios en dicha publicación, en los que se puede leer “HACIENDO HISTORIA” y “te amamos”. También hubo otros comentarios de fans que consideraron a la modelo como una inspiración, se trata de otras chicas transexuales que admiran la forma en que Jaylin ha llevado su proceso”.

