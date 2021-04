Acapulco Shore 8: quién es la integrante de Enamorándonos que estará en la nueva temporada

Video: Instagram / @acapulcoshore

La próxima entrega de Acapulco Shore está conformada por 12 participantes, entre quienes se encuentran miembros que han participado en otras ediciones y otros que se unen por primera vez al reality de MTV. Entre ellos destaca una integrante que saltó a la fama gracias al programa Enamorándonos, el cual salió del aire el pasado 30 de marzo.

Se trata de la influencer Jacky Ramírez, quien cuenta con más de 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Su primera aparición en el programa de citas de TV Azteca fue en 2019 y a partir de entonces comenzó a tener intervenciones frecuentes, en las cuales protagonizó historias de amor y rechazo con diferentes parejas.

“Me gusta muchísimo la adrenalina, efectivamente soy una persona que se enamora con muchísima facilidad y que entrego todo; no al cien, al mil. Me gusta obviamente recibir lo mismo. Es la fecha que no he encontrado a alguien”, dijo Jacky en su primera participación dentro del show televisivo. De acuerdo con un comunicado oficial, el programa conducido por Carmen Muñoz “hará una pausa y más adelante volverá con grandes sorpresas para una nueva temporada y continuar con su gran éxito en Azteca Uno”.

Tras saltar a la fama en el programa "Enamorándonos", Jacky Ramírez se une al reality de MTV (Foto: Instagram / @jackyoficial_)

Tras la finalización de su etapa como “amorosa”, Jacky Ramírez continuará su carrera con su integración en Acapulco Shore 8. en el cual también se unen otros 6 nuevos participantes: Alba Zepeda, Beni Falcón, Diego Garciasela, Eduardo Schobert, “El Capitán” y Jaylin Castellanos.

“Hola, yo soy Jacky y voy estar en la nueva temporada de Acapulco Shore. Obviamente yo voy a ser el alma de la fiesta y quiero hacer muchísimas amigas y pasármela poca madre con todos. En tres palabras quiero que la vacación no falte, excesos y obviamente las carcajadas,. Para mí el espíritu Shore no se puede describir con palabras pero soy yo en todo su esplendor”, fueron las palabras de la influencer para un video promocional del estreno del reaility que se podrá ver por MTV y la plataforma Paramount+.

Previo al primer capítulo que se emitirá el próximo sábado 27 de abril, se compartió el tráiler oficial de esta nueva entrega. “Nuestro mayor valor en esta vida es la insolencia”, dijo Karime Pindter pera abrir una temporada llena de fiesta, alcohol y descontrol.

Jacky Ramírez formará parte de la octava generación de Acapulco Shore junto con otros 11 integrantes (Foto: Instagram / @jackyoficial_)

En el video se observa la convivencia entre los 12 miembros, protagonistas de la fiesta interminable. También se dejó entrever la personalidad que tendrán estos, como s el caso de Jailyn, la primer mujer transgénero que participa en el reality, así como Alba Zepeda, Eddie Schobert, Isa Castro, Diego Garciasela, Jacky Ramírez y Beni Falcón, “El Capitán”.

“Y esto que se vio en el tráiler NO ES NADA: faltan tríos, peleas, más tríos, MÁS PELEAS y un montón de degenere”, escribió las cuenta de MTV y con esto confirmó que este nuevo adelanto no mostró todas las escenas de acción y polémica que vivirán los concursantes.

Otra característica de esta octava entrega es que, debido a la pandemia por COVID-19, los participantes no salieron de la lujosa mansión Shore durante toda la etapa de grabaciones, además de que debieron guardar cuarentena obligatoria previo a su encuentro.

“No salíamos con gente, no había beso de 100, era todos contra todos en la casa, cantina en la casa, no había más que perdernos el respeto en casa”. dijo Karime en una entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya TV.

