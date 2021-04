Exatlón: quién es la mujer que flechó a Aristeo Cázares e hizo que dejara la soltería

Video: Instagram / @ariscazares

Tras el final de Exatlón México el pasado domingo 4 de abril, los concursantes del reality deportivo se han dedicado a descansar y conceder entrevistas a medios nacionales. Algunos también se han dejado ver juntos como es el caso de Aristeo Cázares y Carolina Mendoza, quienes han protagonizado momentos románticos en sus redes sociales.

Ambos atletas han confesado públicamente que existe una atracción entre ambos y han derramado miel al subir historias de Instagram juntos, donde se puede apreciar el afecto y cariño que se tienen. Pero ninguno de los dos había confirmado una relación sentimental, hasta que Aristeo fue cuestionado al respecto durante su participación en el programa Venga la Alegría.

En la emisión de TV Azteca, el ganador de la segunda temporada de Exatlón confesó que inició una nueva relación. Unas horas antes, Aristeo Cázares publicó un video donde se recuesta encima de Carolina Mendoza mientras afirma sonriente: “Quiero decir que soy muy feliz ahora”.

Aristeo Cázares habló acerca de su nueva relación en "Venga la Alegría" (Foto: Instagram @ariscazares)

Por su parte, la clavadista olímpica compartió un collage en donde se recopilan varias fotografías entre ambos. Y es que su relación se ha vuelto tan popular que existen diversas cuentas de fans que fueron creadas exclusivamente para subir fotografías de los dos deportistas, tal es el caso de @caroxaristeo, @arisxcaro_team o @caristeocm, las cuales tienen miles de seguidores a pesar de no ser oficiales.

El pasado 28 marzo, los atletas dejaron ver su química durante su primera cita: “vine a ver al veterinario, a ver revíseme doctora”, dijo Aristeo después de acercarse a su excompañera. La respuesta de Carolina fue besarlo –con todo y cubrebocas- en la mano.

“Yo creo que es oficialmente el primer date con Carito. Yo no le creía, pero si está bastante bueno aquí. Las tostadas de atún, el pulpo, estas cosas que no sé cómo se llaman. Yo no había venido acá”, publicó Aristeo en su cuenta de Instagram, mientras que Carolina publicó: Aunque no lo crean, Aris me invitó por un elote en nuestra primera cita”.

Ambos atletas han compartido momentos juntos a través de sus redes sociales (Foto: Instagram @familia_cazares_)

Pero no todas las historias son de amor entre los ex participantes de la cuarta temporada del show de retos físicos. Mati Álvarez, la campeona de esta contienda, confirmó su ruptura con Irene Sampedro, con quien mantuvo una relación de varios años.

“Gente bonita. OFICIALMENTE Irene y yo ya no andamos. Sé que muchos se lo habían preguntado así que mejor hemos decidido decirlo. En estos días lo diremos juntas”, aseguró Mati Álvarez a través de su cuenta de Twitter, por lo que no descartó un reencuentro entre ambas, pero aún no se tiene certeza de si será de forma física o virtual.

En cuanto a Irene, ella también confirmó la ruptura en la red social y solicitó respeto a sus seguidores sobre su vida íntima: “¡Hola! Mati y yo finalmente hemos decidido seguir caminos separados. Ambas hemos aprendido mucho juntas y estamos agradecidas por todo lo vivido. Lo único que les pedimos ahora es respeto y enfocarnos en las cosas positivas”.

Mati Álvarez confirmó el fin de su noviazgo con Irene Sampedro (Foto: Twitter @fueracloset_ac)

Los seguidores de ambas especularon sobre una ruptura amorosa debido a que mostraron distanciadas en redes sociales durante los 8 meses que duraron las grabaciones de Exatlón México: también porque, en una emisión del programa de TV Azteca, Mati Álvarez habló acerca de su entonces relación y aseguró que estaba en duda, esto debido a que puso “en juego” muchas cosas para poder entrar en la contienda.

