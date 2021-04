Exatlón: Mati Álvarez confirmó fin de su relación con Irene Sampedro

Mati Álvarez confirmó el fin de su noviazgo con Irene Sampedro (Foto: Twitter @fueracloset_ac)

El pasado domingo 4 de abril, Mati Álvarez se coronó como la primera tricampeona de Exatlón México tras 8 meses de rodar el reality deportivo en República Dominicana. A pocos días de su regreso a tierras mexicanas, la atleta confirmó su ruptura con Irene Sampedro, con quien mantuvo una relación de varios años. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

“Gente bonita. OFICIALMENTE Irene y yo ya no andamos. Sé que muchos se lo habían preguntado así que mejor hemos decidido decirlo. En estos días lo diremos juntas”, aseguró Mati Álvarez a través de su cuenta de Twitter, por lo que es posible un reencuentro entre ambas, pero aún no se tiene conocimiento sobre si será de forma física o virtual.

Por su parte, Irene Sampedro también confirmó la ruptura y pidió respeto a los seguidores sobre su vida íntima: “¡Hola! Mati y yo finalmente hemos decidido seguir caminos separados. Ambas hemos aprendido mucho juntas y estamos agradecidas por todo lo vivido. Lo único que les pedimos ahora es respeto y enfocarnos en las cosas positivas”.

Desde el pasado febrero, los seguidores de ambas atletas especularon el fin de su noviazgo. Esto debido a una emisión del programa de TV Azteca, donde Mati Álvarez habló acerca de su entonces relación y aseguró que estaba en duda, ya que puso “en juego” muchas cosas para poder entrar a la contienda. Pero lo que causó que los rumores se acrecentaran fue una publicación de Irene Sampedro en su cuenta de Instagram, donde varios usuarios aseguraron que la relación entre ambas ya había terminado.

“Pero que insistencia con Mati en buen plan ya déjenla en paz son ese tema, @irenesampedro ya no anda con ella, sólo está esperando a que salga para aclararlo, por eso nada comenta, ya su corazón está con una chica de Matal en Europa”, “Al parecer ya no anda con Mati y Mati aún no lo sabe”, “ya no son pareja”, fueron algunos de los comentarios en la foto de Irene.

En una live de Instagram que Irene Sampedro, la originaria de España contó acerca de cómo inició su relación con Mati Álvarez: “Nos conocimos en Barcelona en un bar. Yo vivía ahí y Mati fue de viaje con su mejor amiga. Yo iba a ver a un amigo mexicano y terminé en México con Mati. En mi visita a México, fuimos a las playas, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, y pues me enamoré”, narró Irene.

La actual campeona de Exatlón México se ha mostrado en Ciudad de México tras su triunfo en el reality, y se ha dedicado a descansar de la contienda, conceder entrevistas y mostrarse con sus excompañeros, entre quienes se encuentra Carolina Mendoza “Sunshine”, con quien compartió historias desde su cuenta de Instagram.

“Les voy a confesar algo, que el amor de mi vida, nada más que no se puede, no se puede, es Caro Sunshine, de verdad, serías mi chica ideal”, dijo la tricampeona, con lo que dejó en claro el vínculo de amistad que tienen entre ambas.

Carolina Mendoza también subió historias junto con su ex compañera, en donde mostraron el afecto que se tienen: “Últimamente mis días han sido muy largos, pero todo vale la pena”. Tras estas palabras, Mati Álvarez la abrazó, le dio un beso en la mejilla y aseguró “porque miren con quién está”.

Las atletas también subieron videos juntas arriba de un coche, mientras bailaban al ritmo de la música y compartieron su visita a un restaurante de ramen.

