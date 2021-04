Con María León, pero sin Belinda: cinco datos que debes saber del regreso de “Hoy no me puedo levantar”

María León, cantante y actriz junto a Yahir, cantante y actor del musical Hoy no me puedo levantar, durante conferencia de prensa en el Centro Cultural Teatro 2 de Ciudad de México, abril 14, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

El musical más esperado del año y que ha resultado todo un éxito desde su primera temporada, en el 2006, regresa este 16 de abril a los escenarios.

Así es, hablamos de Hoy No Me Puedo Levantar, quienes en conferencia de prensa mostraron un adelanto de los mejores pasos de sus protagonistas, María León y Yahir.

Sin embargo, esto no fue lo único importante, ya que el elenco se sinceró sobre algunos cambios importantes que se verán en el escenario, luego de un difícil año por los estragos de la pandemia.

Y ahora que finalmente se puede regresar al teatro con un aforo máximo del 30%, los actores compartieron su emoción de actuar y cantar para HNMPL.

Una de ellas fue Alma Cero, quien dará vida a Malena y que expresó: “Todo, a veces, por medio de las redes está muy manoseado, si la única manera de expresarte es por medio del teatro y es la manera de no volvernos locos, bienvenido el teatro por siempre”.

Elenco del musical Hoy no me puedo levantar, durante conferencia de prensa en el Centro Cultural Teatro 2 de Ciudad de México, abril 14, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Para que no te pierdas ningún detalle de este importante regreso, en Infobae México te contamos las cosas que debes saber antes de ver Hoy No Me Puedo Levantar Hasta Siempre.

CAMBIOS EN LOS PERSONAJES

Algo de lo que se verá en los escenarios (o en las pantallas para aquellos que la vean vía streaming) son cambios en las emociones y vivencias de los personajes, pues con el paso de los años han ganado madurez.

Y no por ello se perderá la esencia madrileña de los años ochentas, pero los actores aseguraron que desde la piel de cada uno de los personajes también se respirará un nuevo ambiente que se interpreta a la perfección con los movimientos actuales.

Según lo que explicó María León, quien esta temporada tendrá el protagónico, en su actuación resaltará “una María más madura, pero generarle al personaje estas herramientas de madurez que me ha dado la vida a lo largo de estos siete años y ponerla también desde otro lugar”.

Pues además de los movimientos en los que está ambientado el musical, la cantante señaló que “también había un movimiento femenino muy importante que no es que hace seis años no lo hubiera, pero no destacaba y no lo sentíamos tan propio como hoy en día”.

María León, cantante y actriz del musical Hoy no me puedo levantar, durante conferencia de prensa en el Centro Cultural Teatro 2 de Ciudad de México, abril 14, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Y ahora que el movimiento feminista ha cobrado mucha fuerza a nivel mundial, María León detalló que eso también se verá reflejado en su papel.

Otra de las sorpresas es que el actor español David Carrillo se unirá a esta producción mexicana para alternar con Carlos Fonseca para darle vida al guitarrista Guillermo.

La importancia de su participación en esta temporada en el Centro Cultural Teatro 2 es que Carrillo fue el primer actor que dio vida al guitarrista en la producción teatral española.

EL VIAJE ES INFINITO

Esas fueron las palabras del productor Alejandro Gou para referirse a la nueva temporada de la que aseguró: “es una montaña rusa de emociones en la cuál puedes reír, cantar, bailar, llorar, todas las emociones suceden en Hoy No Me Puedo Levantar”.

Y como viaje infinito hay detalles de los que pocos son conscientes, uno de ellos es que aunque en todos estos años por HNMPL han pasado muchos talentos como Belinda o Fernanda Castillo, sin embargo sólo uno de los actores se mantuvo en su papel por todos estos años.

Yahir, cantante y actor del musical Hoy no me puedo levantar, durante conferencia de prensa en el Centro Cultural Teatro 2 de Ciudad de México, abril 14, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

REENCUENTRO CON EL ELENCO

Uno de los personajes más queridos y divertidos del musical es “El Chakas”, interpretado desde el 2006 por Rogelio Suárez y el único actor que no se ha despedido del musical.

Durante la conferencia de prensa, el actor explicó que se ha caracterizado como el querido Chakas en cinco ocasiones, por lo que “el personaje ha ido creciendo y no sólo porque yo he crecido, sino porque mis compañeros me nutren”, explicó.

Dichos cambios en el personaje también vienen de la mano de los actores que han pasado por HNMPL en una o varias temporadas, o con la llegada y la despedida de otros porque “te forzan a seguir siendo mejor y a seguir creciendo”.

En cuanto a sus protagonistas, María León y Yahir, la historia es diferente pues mientras el cantante de La Academia estuvo en el musical junto a Belinda en su última presentación, la ex integrante de Playa Limbo regresó al musical luego de 7 años.

Pues María León ya había formado parte de la producción de Hoy No Me Puedo Levantar, primero en el papel de Ana y ahora, este 2021 es la segunda ocasión en la que se lleva el protagónico con María.

Yahir, cantante y actor del musical Hoy no me puedo levantar, durante conferencia de prensa en el Centro Cultural Teatro 2 de Ciudad de México, abril 14, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Otro de los actores y cantantes que formarán parte del elenco en HNMPL es Jorge D’alessio, quien interpretará a Venancio y que, en palabras de María León “(es) el mejor Venancio de todas las temporadas”.

Claro que el actor no es el único al que se le aplaudió su trabajo, pues el productor de la obra recordó a Jesús Zavala, de quien agregó: “siempre voy a decir, para mí ha sido el mejor Colate que ha habido en toda la historia de Hoy No Me Puedo Levantar”.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE PRESENTARÁ?

Para la Ciudad de México, el fiel público del musical podrá asistir presencialmente al Centro Cultural Teatro 2, ubicado en la colonia Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 del 16 de abril al 23 de mayo.

La temporada está planeada para presentarse por seis semanas en la Ciudad de México; sin embargo, el director adelantó que la Ciudad de México no será la única en tener a Hoy No Me Puedo Levantar, pues otros estados de la república también serán testigos del musical vía streaming.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR CONTAGIOS

En cuanto a las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19 el aforo máximo será del 30% siguiendo los protocolos de sana distancia, uso de cubrebocas, sanitización.

Además, antes de entrar al recinto se tomará la temperatura de los asistentes y antes, en el intermedio y al finalizar la función, se esparcirá una niebla sanitizante para limpiar el espacio.

Mientras que el elenco aseguró realizarse constantemente pruebas de COVID-19.

