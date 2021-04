“No fue acoso, se me hace pícaro”: así reaccionó Yahir a los toqueteos de sus seguidoras

Yahir contó que una de sus cantantes en una ocasión sufrió acoso sexual (Foto: Instagram de Yahir)

El cantante Yahir confesó que él no ha sufrido acoso sexual por parte de sus fans, aún cuando en repetidas ocasiones lo han toqueteado o dado nalgadas mientras va pasando. Sin embargo, ahondó que en el caso inverso de las mujeres, la situación podría ser totalmente diferente.

El ex integrante de la Academia mencionó para Ventaneando que Toñita -quien también participó en dicho programa- le había hecho fama de ‘nalgón’, lo cual fue uno de los precedentes por los que muchas de sus seguidoras, cuando se lo encuentran en algún lado intentan tocarlo.

“Toñita en ‘La Academia’ me hizo fama de nalgón. Me traía en friega que ‘mi nalgón pa’ allá' y mi ‘nalgón pa’ acá'. Entonces, muchas veces, en muchos lados, me han agarrado las pompis, la verdad. Más en la bola, cuando llegas al aeropuerto, nunca falta”, destacó para el programa anteriormente mencionado.

Asimismo, el intérprete mencionó que estas situaciones con sus fans no eran algo que lo hicieran sentir incómodo e incluso destacó que le parecía chistoso cuando pasaba.

Yo lo agarro de broma, nunca he tenido un acoso, pero ese tema de las pompis se me hace algo muy pícaro, por decirlo de alguna manera. No me ofendo ni nada, pero si lo ponemos del otro lado, sería algo fuertísimo. Imagínate que yo le agarro las pompis a alguien

Yahir tuvo una relación complicada con su hijo Tristán (Foto: Instagram de Yahir)

Respecto a las diferencias que hay entre que él recibiera un apretón de nalgas a que le sucediera lo mismo a una mujer, Yahir destacó que para los hombres era más sencillo, pues no siempre se sentía como una ofensa, pero que en el caso contrario era algo ‘fuertísimo’.

“Me tocó en algún momento con algunas de mis cantantes. Íbamos hacia el escenario en medio de la gente y alguien le agarró las nalgas. Se me hizo algo fuertísimo. Ella gritó ‘¡me agarraron las nalgas!’ Entonces, se me hace algo muy delicado, pero hay que tener algo muy claro: La palabra no es no”, sentenció el cantante.

Por otra parte, Yahir se mostró orgulloso de que sus hijos Tristán e Ian se comportaran adecuadamente y fueran respetuosos con las personas que los rodeaban.

“Una de las cosas que me encanta de mi hijo Tristán, es que todas las mujeres que están cerca de él, amigas, tías y todo mundo, dicen que es un caballero. Eso me encanta… así tiene que ser y eso no debe morir nunca”, concluyó para el programa de TV Azteca.

Yahir habla de acoso sexual (Foto: Instagram/ @yahirmusic)

En 2020, el ex académico le contó al programa Hoy que su relación con Tristán había sido difícil, pues tuvieron que sobrellevar el proceso de rehabilitación de su primogénito.

“Era muy permisivo, más en el rollo de que anduviera con los grandes, entre músicos; que al final es un chamaco que maduró, siento, demasiado rápido, por andar en este rollo; yo iba a tocar en bares y lo dejaba encargado en la barra porque yo tenía que trabajar y ya ahí me hacían el paro”, declaró para el show matutino en ese entonces.

Cabe recordar Yahir fue el participante que más fácilmente logró encaminar su carrera tras su salida de la Academia, pues ha grabado siete discos y ha participado de telenovelas como Enamórate y Mi Marido Tiene Familia, además de papeles en obras de teatro musicales de la talla de Jesucristo Superestrella y Hoy no me puedo levantar, esta última junto a Belinda y en la nueva temporada al lado de María León. En 2019 fue coach de La Voz México.

SEGUIR LEYENDO: