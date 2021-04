Camilo contó cómo se dio su romance con Evaluna Montaner

Camilo Echeverry invitó a los jóvenes a realizar sus propios diarios escritos (Foto: EFE/Alicia Civita/Archivo)

Camilo estuvo de visita en el foro de Ventaneando donde Pati Chapoy “le chuleó” al colombiano su estilo y la gran popularidad que ha conseguido entre el público especialmente juvenil e infantil.

El yerno de Ricardo Montaner contó aspectos íntimos de su vida personal, sus años en familia y recordó también cómo fue el inicio de su romance con la también cantante Evaluna.

“Yo no sé si es nada más la música, yo no sé si es ese bigotito, si es toda la parafernalia que traes. ¿Cuánto te lleva…? ¡me impactó la cantidad de anillos!”, le preguntó la titular del programa a lo que el cantante de Tu tu le contó el significado de sus anillos.

El colombiano ya es parte de la familia de Ricardo Montaner (Foto: Archivo)

Uno de ellos trae grabada una abeja, animal que le recuerda a Camilo su infancia y el oficio al que se dedican sus padres: “Es un simbolito que me recuerda el oficio de mi casa, que somos apicultores todos. Mis papá toda la vida a través de la apicultura y la miel. Aprendí e hice un montón, pero nada comparado con mi papá… creo que mi papá es la persona que más sabe de apicultura en el mundo”.

El actual coach de La Voz Kids contó también que lleva un registro de sus emociones y composiciones musicales, en tres libretas que ha bautizado como “su diario emocional”, y destacó que si los jóvenes se tomaran el tiempo de escribir sus vivencias destaparían su creatividad, entre otras ventajas.

“Escribe y es como si estuvieras conversando con alguien más, salen de ti tantas cosas y te desahogas y si la gente sacara un poquito de tiempo para sacar lo que tiene adentro, no se intoxicarían tanto, se demorarían menos en perdonar, tendrían ideas interesantes todo el tiempo, yo sí creo”, expresó el músico aficionado a tocar el ukulele.

Camilo y Evaluna ya han colaborado musicalmente (Foto: Instagram)

Sobre su relación con Ricardo Montaner, padre de su esposa Evaluna y de sus hermanos, los cantantes Mau & Ricky, Camilo se expresó entusiasmado y comenzó a revelar detalles de los inicios de su romance: “Mi suegro es una figura muy importante para mí personalmente, es el papá de mi esposa. Evaluna y yo nos conocimos en Bogotá, nos contrataron a los dos para presentar el lanzamiento de un shampoo de niños, un año y pico después ella me escribió y mira…anillito”, comentó entre risas.

El artista de 27 años reveló también que la actual pandemia que lleva más de un año azotando al mundo le ha traído enseñanzas personales de valoración de la vida y el aprovechamiento máximo de cada momento y relación:

“Es una temporada muy compleja para todos nosotros, con nuestra familia, nos pegó duro, perdimos personas muy cercanas, pero también agradezco que pudimos, a los golpes así sea, a reorganizar las prioridades. Me enseñó que no hay nada más importante que pasar tiempo de calidad con la gente que uno verdaderamente ama y que es importante para uno porque nunca sabemos cuándo puede ser lo ultima vez”, reveló Camilo, quien destacó que por ahora no buscará tener bebés con su esposa.

Actualmente el compositor participa como coach del programa mexicano La Voz Kids (Foto: Instagram@lavoztvazteca)

“No está en planes, todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer. Yo no he salido a girar, por ejemplo, entonces para pensar en un bebé para tener ahí durmiendo en aviones… Evaluna es ejemplo perfecto de alguien que creció en el boleo de una gira, Evaluna dormía en aviones, se quedaba dormida en los conciertos de Montaner, ahí a mitad, sonaba gigante todo y ella se pegaba sus siestas, estudiaba en el hotel y vean cómo salió “la pulguita”, mi esposa, fantástica”, finalizó el intérprete que aseguró que Evaluna lo apoda “Mi pulguito, Pollito y mi popocho”.

