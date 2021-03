Evaluna Montaner se desahogó y dijo qué es lo peor de vivir con Camilo Echeverry

(@evaluna)

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son un joven matrimonio que constantemente están dando que hablar, ya sea por sus demostraciones de afecto y logros profesionales en conjunto, como en aquellos avances que ambos logran en sus carreras de manera individual. Constantemente, el cantante y la actriz comparten detalles de su vida matrimonial en sus redes, pero recientemente, en una entrevista en un programa argentino, revelaron detalles buenos y malos de su convivencia.

Durante los últimos meses, el colombiano ha tenido éxito con sus más recientes lanzamientos musicales y logró presentarse en el show de Jimmy Fallon hace unos días. Ante los último logros del joven que el pasado 16 de marzo cumplió 27 años, ha sido entrevistado en varios programas de entretenimiento internacionales, este lunes festivo estuvo junto a su pareja respondiendo preguntas en ‘La Peña de Morfi’ un programa argentino.

Conectados desde Colombia, la pareja habló sobre lo mejor y lo peor de su convivencia desde que están casados. Ambos aseguraron que lo bueno de estar viviendo juntos son las mañanas, cuando se despiertan y se encuentran juntos “despertar juntitos, me encantan mis mañanas la verdad”, aseguró la también cantante.

Sin embargo, en lo que no coincidieron fue en lo malo, pues mientras Echeverry aseguró no tener queja de su esposa, ella sí reveló que hay algo que no le gusta de él y que ha tenido que aceptarlo a lo largo de la relación. Aunque Evaluna disfruta de dormir junto a su pareja y despertar con él, es precisamente el sueño de Camilo lo que no disfruta tanto la joven venezolana de 23 años.

“Lo feo es justo por este mismo tema. Camilo se duerme muy rápido y es un poquito narcoléptico. Entonces, no puede atender muchas reuniones de amigos y eso es porque se queda dormido”, explicó Montaner en el programa de Telefe.

Entonces Echeverry recordó la anécdota por la que él cree que su esposa se quejaba de su sueño. “Era mi cumpleaños y me invitaron a un restaurante, un restaurante oscuro, las luces eran súper bajitas”, justificó el colombiano su sueño en el lugar, pero Evaluna le dijo que no culpara a la luz del lugar, pues sus amigos le tenían una sorpresa preparada para la medianoche y el cantante solo deseaba irse a dormir.

Evaluna respondió diferentes preguntas en ‘La Tribu’

‘La Tribu’, como llaman Echeverry y Montaner a sus seguidores, fueron partícipes de una actividad que realizó Camilo Echeverry a través de sus historias de Instagram en las últimas horas. El cantante colombiano interrogó a su esposa con diferentes preguntas que dejarían ver sus preferencias.

La también cantante respondió cuestionamientos como “¿Pararse a las 4:00 de la mañana todos los días, o bañarse con agua bien fría?”, “¿Qué todos los cafés estén fríos o que todas las bebidas sean tibias?”, “¿Qué todas las pizzas sepan feo, o que la almohada siempre esté caliente por las noches?”, “¿Ver televisión y series en pantallas pequeñas o tener arena de playa en la cama?”.

A través de esas preguntas, los seguidores de la actriz descubrieron que le gustan más las series que las películas y que prefiere un lunes festivo que un domingo. Además, Evaluna prefirió tomar café frío que jugos calientes, a pesar de que el colombiano expresara su descontento con esa decisión, y la venezolana también prefirió que las pizzas estuvieran feas a tener que soportar una almohada caliente en las noches.

Finalmente, Evaluna Montaner reveló que le gustaban más los carros grandes, que prefería que sus tatuajes fueran borrones, antes que estornudar cada vez que saludaba a alguien y que la temporada dos de Club 57, serie juvenil en la que ella actúa, es mejor que la primera.