¡Se vuelve a casar! Ricardo Montaner le propuso matrimonio a su esposa por séptima vez

En un acto curioso, pero muy romántico, el reconocido cantautor de baladas y pop, Ricardo Montaner, le volvió a proponer matrimonio a su esposa, Marlene Rodríguez. La noticia la dio a conocer el mismo artista, quien publicó una foto en redes sociales y escribió, a manera de burla, que ella lo estaba pensando.

“Cuando le dije que me quería volver a casar, enseguida le marcó a todos nuestros hijos para ver qué les parecía. Me va a decir que si. Vamos a estar siempre juntos, porque ‘Dios así lo quiso’”, se lee en la cuenta de Instagram de Montaner.

Por volverse a casar, el cantante quiere decir que quiere hacer una renovación de los votos matrimoniales con la mujer, con quien se unió por primera vez en 1989. Cabe mencionar que, esta sería la séptima vez que la pareja Montaner - Rodríguez da el sí, pues ya han reafirmado su compromiso en varias oportunidades.

La última ceremonia de renovación de votos de la pareja se celebró en 2018, cuando cumplieron exactamente 30 años de matrimonio. El evento tuvo lugar en la paradisíaca isla de Santorini, en Grecia, y en él participaron sus cinco hijos: Mauricio, Ricardo, Alejandro, Héctor y Evaluna. Además, los acompañaron las parejas de cada uno de los miembros, entre los que destaca el cantante Camilo Echeverry, esposo de la menor de los Montaner.

En esa oportunidad, tanto Ricardo como Marlene compartieron su felicidad a través de redes sociales:

“Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocioné tanto o más que la primera… ¿Por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pasé llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún… Creo en el matrimonio y en él para siempre” - Ricardo Montaner.

“Ayer cumplimos 30 años de casados, nuestros hijos prepararon la ceremonia e improvisaron un ramo con unas flores que se tumbaron y cada uno leyó un versículo, lograr estar juntos ha sido un regalo de Dios. Los más de 30 años con @ricardomontaner han pasado muy rápido y el crédito absoluto es de Dios” - Marlene Rodríguez.

Cabe destacar que, el romanticismo de Montaner no solo se evidencia en la relación con su esposa o en sus canciones, sino también en las oportunidades que ha fungido como cupido para apoyar las relaciones de sus hijos.

Recientemente, Camilo reveló que fue su suegro quien lo ayudó a conquistar a Evaluna. Cuando la joven pareja inició su noviazgo, el cantante colombiano continuaba buscando el éxito en su carrera musical. Las visitas eran esporádicas, principalmente porque ella vivía en Miami con su familia y él estaba en Bogotá.

Para ese momento, Echeverry aún no contaba con fama y no tenía tampoco grandes contratos que le dieran posibilidades económicas. Pero su amor por Evaluna lo llevó a viajar a la ciudad de Florida, en Estados Unidos, “sin un centavo”, según ha confesado.

Montaner, al ver la situación decidió ayudarlo. Según dijo Camilo en una entrevista con ‘La Peña Morfi’, él no tenía dinero para desplazarse de Bogotá a Miami para visitar a Evaluna, pero tampoco quería que el viaje fuera costeado por la familia de ella. Así que, según Camilo, su suegro se inventó una estrategia para unir a su hija con la persona que amaba y ayudarlo a él, tanto para continuar su carrera, como para ganar dinero.

“Empecé a ahorrar y a buscar la manera, con ayuda de Montaner que me daba para grabar unos demos. Yo creo que él nunca necesitó esos demos. Yo creo que él me ponía a grabar para que pudiera ahorrar para visitar a Evaluna y que así yo no sintiera que nadie me estaba invitando”, comentó Camilo al programa.

Montaner no ha revelado su apoyo a la relación, ni siquiera al cantante colombiano, pero según Camilo, es muy curioso que la grabación de los demos se diera justo en momentos especiales como el cumpleaños de su actual esposa.

El apoyo del cantante venezolano a Camilo ha sido mucho más amplio. Echeverry lo considera su mentor y tutor. Fue a él la segunda persona a la que le mostró la canción Tutú que dio un impulso a su carrera musical.

Además, durante esos primeros años en Miami, Echeverry fue hospedado en la casa Montaner, gracias a que su cuñado Mau le ofreció compartir el cuarto para que no tuviera que gastar su escaso dinero en un hospedaje.

