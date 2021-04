Lyn May salió en defensa de Enrique Guzmán tras denuncia de abuso sexual: “Es un señorón”

Lyn May destacó todos los años que lleva conociendo a Enrique Guzmán (Foto: Cuartoscuro)

La familia Guzmán Pinal lleva una semana en el centro de las miradas luego de que Frida Sofía revelara los abusos que su abuelo Enrique Guzmán presuntamente cometió en su contra cuando era una niña.

El asunto escaló rápidamente causando conmoción entre el público y el medio del espectáculo, generando diversas opiniones y las declaraciones del implicado: el cantante de 78 años negó la acusación y aseguró ser un caballero que jamás “le tocó ni un pelo” a si nieta.

A los dichos de la hija de Alejandra Guzmán con los que recordó cómo “su abuelito la manoseó desde los cinco años”, hecho que le causó un gran conflicto al ir creciendo y que ahora en su edad adulta la motivó a llamar “asqueroso” al intérprete de La plaga, prosiguieron las opiniones del gremio.

Frida Sofía aseguró que el abuso de su abuelo fue sólo el inicio de una cadena (Fotos: Especial//Instagram @ifridag)

Fue Lyn May quien salió en defensa del ex esposo de Silvia Pinal, y aseguró que lo conoce desde hace mucho tiempo, por lo que desconfía de la nieta de 30 años, quien comienza su carrera como cantante alternándolo con su labor como coach de entrenamientos.

“Al señor Enrique Guzmán siempre lo he visto como un caballero. Yo no creo nada de lo que dicen, yo lo respeto mucho y he trabajado con él”, aseguró la vedette acapulqueña de ascendencia china en una entrevista con el programa Hoy.

La polémica bailarina exótica agregó que el cantante “es un señorón. Tiene una trayectoria, una carrera limpísima. Si fuera cierto lo que dicen... él, cuando era joven, tenía así de chamaquitas que se le metían al camerino y él las sacaba. Si fuera cierto eso, ¿no crees que hubiera agarrado chamaquitas de esas que se metían al camerino? ¡Es un caballero!”.

Lyn May no mencionó a Frida Sofía, pero sí reiteró su apoyo al veterano cantante (Foto: Cuartoscuro)

Con estas declaraciones, la famosa bailarina tomó partido por parte de Enrique, al igual que los hijos del rocanrolero, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, quienes aseguraron que la conducta de su padre es intachable e incluso desconfiaron de la salud mental de Frida Sofía.

Así lo dijo “la reina del rock”: “Es delicado, es muy triste ver a mi padre y comprender por lo que está pasando porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas”, dijo para referirse al estado anímico del cantante de La plaga.

“Pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre”, añadió para defender a Enrique Guzmán.

Alejandra Guzmán lanzó desesperada petición para frenar ataques de Frida Sofía a Enrique Guzmán (Foto: Captura de pantalla)

Aseguró que esta aparición la hizo ante la “delicada” situación a la que se enfrenta su familia y dejar claro que sí se ha esforzado por acercarse a su hija, siempre lejos de las cámaras y los medios de comunicación de por medio.

Por esta razón, pidió a la prensa a mantenerse al margen de este “asunto familiar” y se despidió con un sentido mensaje hacia su única hija: “Por favor, Frida, acércate”.

Lyn May ya se vacunó

Por otra parte, Lyn May reveló con alegría ya se vacunó: “Soy feliz porque a mi mamá ya le pusieron su vacuna, a mí ya me pusieron la vacuna, a mis hermanos también. La primera (dosis), ya me toca la segunda la otra semana. Da más tranquilidad y además ya empiezo a salir”.

Lyn May ha evitado caer en depresión en medio de la pandemia (Foto: Cuartoscuro)

La también actriz compartió cómo ha evitado caer en depresión ante el aislamiento derivado de la pandemia, y compartió de qué manera lo ha padecido: “Compré una caminadora y estoy dos, tres horas en ella, hago mancuernas, hago pesas y a veces lloro, me siento triste y pido por toda la gente que está enferma, rezo mucho para que se alivien y cuiden”.

