“No es fea o vulgar”: Lyn May reaccionó a la polémica foto con la que desafío la censura de Instagram

La vedette Lyn May aseguró que la foto donde se le ve un pezón, que recién fue polémica en Instagram, no es una imagen con la intención de ser vulgar y tampoco debe ser tomada como una captura que quede en el calificativo de “fea”, expresó que todas las mujeres tienen “lo mismo” y por ello no deben ser censuradas.

“Fíjate que en Instagram y me pusieron una pezonera. Es una foto sin intención de ser fea o vulgar. Solo levanté la pierna para que me vean el zapato, me toman la foto sin avisarme y se sale un pezón. Todas las mujeres tenemos pezones. Además traigo chones, bueno no”, señaló en entrevista con Sale el sol.

“Pero la malla me tapa todo, al igual que a los hombres, las mujeres tenemos lo mismo, aunque ellos tiene una cosa más rica, también tiene lo suyo”, ironizó la actriz de 69 años sobre los desnudos en redes sociales que usualmente son censurados. Al momento, esa publicación que puede ser encontrada en su cuenta de Instagram tiene el famoso parche de censura que pone la red social al detectar desnudos completos o parciales.

En la imagen se encuentra ella posando en unas escaleras exteriores vestida en un entallado traje azul marino con transparencias en casi todo el cuerpo. Entre las barbas azules que le cuelgan de los laterales de las piernas, cintura y cuello deja ver claramente su pezón izquierdo.

Lyn May aseguró que ahora ya se acepta tal como está (IG: lyn_may_)

La imagen ya fue viralizada debido a que sus fans y usuarios de la plataforma la compartieron por todos lados. Causó revuelo especialmente porque la vedette retó a una de las plataformas más utilizadas a nivel nacional dado que las políticas de la misma establecen que no se pueden subir fotografías enseñando partes íntimas propias ni mucho menos de alguien más.

Por otro lado, en entrevista con el programa Sale el Sol, adelantó que muy pronto venderá el libro que contará la historia de su vida. En este, dijo que revelará secretos de Juan Gabriel, de quien ha dicho que “fue su primer mujer”, debido que tendrá otra serie biográfica al igual que una nueva película. Aunque la modelo de ascendencia asiática dará su versión, pues no cree en lo que cuentan las adaptaciones.

En esa misma entrevista indicó que hará lo posible por contar la “realidad” de Juan Gabriel y del que muy poco se sabe, de acuerdo con sus consideraciones, ya que aseguró que nadie lo conoció mejor que ella. “Me han llamado varias veces, pero no quiero hacer nada hasta que no publique mi libro y mis cosas, las diré como son. Yo diré mi versión porque están diciendo cosas que no son ciertas. Mi mamá conoció a Juan Gabriel, yo también lo conocí bastante bien”, dijo en exclusiva para el programa.

“Cuando yo lo conocí era un tipo muy inteligente. Si supieran lo que conozco, lo violó su papá, bueno su padrastro, todas esas cosas que no lo saben, pobres personas las que no lo saben”, dijo sobre los secretos del cantante.

A ello, explicó que en su versión de los hechos, contará con el respaldo de su carrera profesional a lo largo de los años, afirmó que es suficiente su trayectoria para darle veracidad a su historia. “Yo tengo una carrera de 40 años y de películas. En el cine y televisión, radio tengo también. Me respalda una carrera de muchos años, con los mejores actores de México, cómo José Alfredo Jiménez”, dijo al programa.

