Alejandra Guzmán lanzó desesperada petición para frenar ataques de Frida Sofía a Enrique Guzmán: “Te ofrezco mi corazón”

Foto: Instagram @laguzmanmx @ifridag

Alejandra Guzmán rompió el silenció y apareció en público para respaldar a Enrique Guzmán después de que fue acusado por Frida Sofía de violentarla sexualmente.

La rockera se sinceró sobre lo que su padre y familia han sufrido desde que su hija aseguró que fue víctima de tocamientos y abuso sexual al interior de su núcleo cercano.

Visiblemente afectada y con palabras francas, ofreció a Frida Sofía buscar ayuda conjunta para solucionar los problemas familiares que han resonado desde hace casi tres años.

“Te ofrezco arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí”, dijo en un video publicado desde su cuenta de Instagram.

Aunque en un comunicado ya había expresado su interés de no mostrarse en público por este escándalo, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para defender de las acusaciones a Enrique Guzmán.

“Es delicado, es muy triste ver a mi padre y comprender por lo que está pasando porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas”, dijo para referirse al estado anímico del cantante de La plaga.

“Pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre”, añadió para defender a Enrique Guzmán.

Aseguró que esta aparición la hizo ante la “delicada” situación a la que se enfrenta su familia y dejar claro que sí se ha esforzado por acercarse a su hija, siempre lejos de las cámaras y los medios de comunicación de por medio.

Por esta razón, pidió a la prensa a mantenerse al margen de este “asunto familiar” y se despidió con un sentido mensaje hacia su única hija: “Por favor, Frida, acércate”.

Esta semana Frida Sofía declaró que fue víctima de los manoseos de su abuelo desde que era una niña de cinco años, lo que pronto causó una gran polémica dentro y fuera de su familia.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Desde estas polémicas declaraciones surgieron infinidad de reacciones, entre estas la de Alejandra Guzmán a través de un comunicado.

“Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos”, expresó a través de un comunicado.

Tras las recientes declaraciones -que calificaron como “extrañas”- de la joven cantante, la rockera insistió en que está dispuesta a hablar con ella siempre que sea “en privado y sin la intención de exponerlo en los medios”.

Por último, mencionaron que están “explorando la posibilidad” de emprender acciones legales en contra de las personas y medios que hayan divulgado información “infundada y difamatoria” sobre el asunto y aseguraron que no habrá más declaraciones al respecto.

El jueves, Enrique Guzmán estuvo presente en Ventaneando en el que aseguró que las afirmaciones de su nieta son falsas.

Sin embargo, no es la primera vez que Enrique Guzmán, de 78 años, recibe este tipo de acusaciones, puesto que su exmujer, la reconocida actriz Silvia Pinal, dijo hace años en un libro autobiográfico que había recibido por su parte muchos tipos de violencia, desde celos hasta golpes y violaciones.

