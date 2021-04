“¿Amor, estoy bizca?”: la broma viral que le hizo Christian Nodal a Belinda

Algo que ha sido característico de la relación del cantante Christian Nodal y Belinda, son las bromas que el músico regional le gasta a su novia, y en Instagram lo hizo de nuevo.

En una de sus historias más recientes le puso un filtro de Avatar, es decir, de la raza de extraterrestres ficcionarios na’vi, que son creaciones de Steven Spielberg. En las historias destaca cómo Belinda, sin darse cuenta, es víctima del filtro de la red social.

“¿Amor, estoy bizca?”, pregunta Belinda en el clip. “Hay qué Avatar más bello”, le responde su novio. Luego, con el mismo filtro, le manda besos.

El intérprete de Adiós Amor, compartió en otra ocasión cómo hizo enojar a Belinda al jugarle una broma mientras ella intentaba tomar una fotografía. En otras ocasiones la pareja ha compartido momentos de su vida donde expresan ternura.

Cuando hizo enojar a su novia por primera vez en un video viral, Nodal está bebiendo de una copa, luego hace un guiño en su grabación y cambia a la cámara frontal para enfocar a Belinda, quien tiene el celular en la mano intentando enfocar su taza de café.

Entonces Nodal atraviesa la mano y cambia de lugar la taza, por lo que la cantante lo regaña por quitarle su bebida. “No, no, mi amor me quitas mi video”. Belinda hace un gesto de disgusto y se voltea enojada.

Belinda con filtro de Avatar (cortesía:@nodal)

Por otro lado, pese a los juegos, recientemente Belinda y Christian Nodal dieron a conocer a través fotografías y videos en sus redes sociales que están celebrando ocho meses de haber comenzado su relación. Mientras compartían con sus seguidores cómo festejaban este día, hicieron un “juramento de amor”.

La relación entre los cantantes comenzó gracias a La Voz, programa a través del cual se conocieron mientras desempeñaban su papel como coaches. Desde entonces, ambos han llenado sus redes sociales de momentos en los que demuestran su amor. Hoy, mientras bebían vino y se cantaban diferentes canciones de amor, Belinda hizo prometer a Nodal que nunca terminarían su relación.

Belinda con filtro de Avatar (cortesía:@nodal)

A través de Instagram, ambos cantantes compartieron imágenes en las que se los ve celebrando esta fecha especial en Cretas, un pueblo de España. Belinda sorprendió a sus seguidores al iniciar hace unas horas un live, en el que primero se mostraba renuente a mostrar sus caras porque estaban tomando vino, además de que sólo buscaban escuchar historias de terror de sus espectadores.

A petición de su público, voltearon la cámara y, en un ambiente muy romántico, rodeados de vino, luces y velas, bromearon acerca de estar haciendo conjuros y “amarres” para mantenerse siempre juntos, incluso Belinda dijo: “mañana nos vamos a arrepentir de este en vivo”.

Al notar que entre los comentarios que recibían había emojis de corazones rotos, Belinda pidió a Christian jurar ante sus espectadores que nunca terminarían su relación. “Hago este juramento frente al ritual y frente a los fans de que nunca, nunca vamos a terminar”, dijo Nodal mientras entrelazaba su dedo meñique con el de Belinda.

Christian Nodal y Belinda celebran 8 meses de novios en Creta, en medio de vino y veladoras. A través de una transmisión en vivo se juran amor (Instagram @nodal)

Después el cantante le declaró a Belinda “yo me quiero quedar contigo para toda la vida”, Belinda respondió con un “yo también” y comenzó a cantar el tema Amor Eterno de Rocío Dúrcal.

En entrevista con Infobae, Christian Nodal confesó: “Yo sí quiero casarme ya, pero no sé si vaya a salir vivo de este año. No sé si primero lleguen los zombies o los aliens. Los Plebes son mis invitados especiales, mis amigos los quiero mucho y me encantaría que estuvieran ahí”.

