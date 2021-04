Belinda y Christian Nodal se juraron amor eterno al celebrar 8 meses de noviazgo

Christian Nodal y Belinda cumplieron 8 meses de noviazgo y lo celebran jurándose amor eterno (Foto: Twitter/@Nodal)

Este domingo Belinda y Christian Nodal dieron a conocer a través fotografías y videos en sus redes sociales que están celebrando ocho meses de haber comenzado su relación. Mientras compartían con sus seguidores cómo festejaban este día, hicieron un “juramento de amor”.

La relación entre los cantantes comenzó gracias a La Voz, programa a través del cual se conocieron mientras desempeñaban su papel como coaches. Desde entonces, ambos han llenado sus redes sociales de momentos en los que demuestran su amor. Hoy, mientras bebían vino y se cantaban diferentes canciones de amor, Belinda hizo prometer a Nodal que nunca terminarían su relación.

A través de Instagram, ambos cantantes compartieron imágenes en las que se los ve celebrando esta fecha especial en Cretas, un pueblo de España. Belinda sorprendió a sus seguidores al iniciar hace unas horas un live, en el que primero se mostraba renuente a mostrar sus caras porque estaban tomando vino, además de que sólo buscaban escuchar historias de terror de sus espectadores.

A petición de su público, voltearon la cámara y, en un ambiente muy romántico, rodeados de vino, luces y velas, bromearon acerca de estar haciendo conjuros y “amarres” para mantenerse siempre juntos, incluso Belinda dijo: “mañana nos vamos a arrepentir de este en vivo”.

Christian Nodal y Belinda celebran 8 meses de novios en Creta, en medio de vino y veladoras. A través de una transmisión en vivo se juran amor (Foto: Instagram/@nodal)

Al notar que entre los comentarios que recibían había emojis de corazones rotos, Belinda pidió a Christian jurar ante sus espectadores que nunca terminarían su relación. “Hago este juramento frente al ritual y frente a los fans de que nunca, nunca vamos a terminar”, dijo Nodal mientras entrelazaba su dedo meñique con el de Belinda.

Después el cantante le declaró a Belinda “yo me quiero quedar contigo para toda la vida”, Belinda respondió con un “yo también” y comenzó a cantar el tema Amor Eterno de Rocío Dúrcal.

En entrevista con Infobae, Christian Nodal confesó: “Yo sí quiero casarme ya, pero no sé si vaya a salir vivo de este año. No sé si primero lleguen los zombies o los aliens. Los Plebes son mis invitados especiales, mis amigos los quiero mucho y me encantaría que estuvieran ahí”.

Mientras continuaban su transmisión, la coach de La Voz Kids pidió que una persona entre su público los casara: rápidamente los fanáticos de la pareja comenzaron a escribir comentarios en los que simulaban ser jueces, realizando una boda, “‘Por el poder que me otorga la ley, ya son marido y mujer. Joven, ya puede besar a la novia’. Pues ya, ya estamos”, leyó y respondió Belinda.

Belinda y Christian Nodal se "juran" amor a 8 meses de noviazgo

La pareja actualmente se encuentra viviendo en Barcelona, España, ya que desde ahí Belinda está trabajando en el rodaje de Bienvenidos al Edén, un proyecto la plataforma de streaming Netflix. Desde la ciudad europea, la pareja comparte en redes sociales constantemente cómo viven su tierna cotidianeidad juntos.

La cantante también está de estreno con la nueva temporada de La Voz Kids, en donde comparte siendo juez junto con otras personalidades como María José, Mau & Ricky y Camilo. En el primer episodio del reality infantil, emitido por TV Azteca, la cantante de Bella traición convenció de integrar a su equipo a los participantes Jesús y Mario; uno de los jóvenes cantantes confesó que se unió a su equipo por admiración de su novio Nodal.

Por su parte, el cantante Christian Nodal anunció el lanzamiento del sencillo con el rapero GERA MX para este próximo 21 de mayo. El tema Botella tras botella ha causado gran expectación entre los fans del cantante de género regional mexicano, que han optado por videos no oficiales para conocer más detalles de la colaboración.

