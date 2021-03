Christian Nodal se confiesa con Infobae: “Yo sí quiero casarme ya”

Foto: @losplebesdelrancho_oficial / IG.

El COVID-19 ha dejado en la vida de Christian Nodal más que malas experiencias. El cantante de 22 años ha logrado consolidar su relación con Belinda y concretar una esperada colaboración con Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, la cual ha sumado muchos adeptos desde que fue estrenada hace tres semanas en todas las plataformas musicales.

El cantante nacido en Caborca, Sonora, tiene claras sus prioridades: contraer matrimonio con su adorada novia, continuar con su trabajo musical al lado de los exponentes del sirreño y sobrevivir a la pandemia o a cualquier adversidad del planeta, como una hipotética invasión zombie.

En entrevista con Infobae México, Nodal se sinceró sobre sus expectativas en el amor y el rumbo de su carrera musical, la cual va en ascenso gracias a su talento.

“Esta colaboración surgió desde hace varios años. Desde hace como cuatro años, lo que pasa es que Los Plebes andaban haciendo conciertos a lo loco y yo con mi gira, mi disco, ellos también grabaron un disco y nunca se daba. Siempre que nos juntábamos lo platicábamos, pero nunca se dio el momento y hasta ahora con el COVID-19 se alinearon los astros, las cosas malas también tienen su lado bueno, las más bonitas que se pudieron pasar en esta temporada de Black Mirror”, comentó.

Nodal explicó que él fue el encagado de adaptar los estilos del mariacheño y el sirreño para el tema de desamor 2 veces, el cual fue escrito por Horacio Palencia.

En su estreno, esta canción causó gran conmoción porque da un mensaje dedicado para los corazones rotos durante la pandemia: “Yo supongo que más que para dolidos es para enamorados, porque los que estaban casados ya están divorciados, si ya era complicado tener una relación, con la distancia y que no pueden estar constantemente con su pareja, todo lo complica más”.

A pesar de este tema desgarrador, adelantó que el amor está presente en sus siguientes trabajos y sí tiene planes de boda: “Van a venir canciones románticas por parte de Los Plebes y por parte mía... las canciones bien dolidas como ésta es lo que me funciona, es mi esencia, así esté muy enamorado o muy dolido, el chiste es seguir con eso y no mezclarlo con la vida personal”.

“Yo sí quiero casarme ya, pero no sé si vaya a salir vivo de este año. No sé si primero lleguen los zombies o los aliens. Los Plebes son mis invitados especiales, mis amigos los quiero mucho y me encantaría que estuvieran ahí”, concluyó el artista mexicano.

Christian Nodal y Belinda sostienen un sólido romance (Twitter: @Nodal)

LA VIDA DE CHRISTIAN NODAL Y LOS PLEBES EN PLENA PANDEMIA

Para la familia del novio de Belinda, el coronavirus no ha sido nada amable. Se sabe que su madre aún padece de las secuelas de esta enfermedad y uno de sus tíos falleció a causa de la enfermedad.

“A mi familia solamente nos dejó secuelas. A mí me dejó mucho aprendizaje, tanto en lo laboral como en lo personal y es valorar los pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Qué es valorar el presenté con tus seres queridos, poder dar un beso, poder abrazar cosas tan sencillas que se volvieron un arma letal, darle un beso a alguien, abrazarlos, porque ya no sabes ni como saludar para empezar y en el trabajo también acoplarnos a estas redes sociales, las plataformas digitales”, aseguró.

Para los integrantes de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho la situación no ha sido diferente. Los tres integrantes de esta agrupación enfermaron de COVID-19 y sufrieron por sus secuelas.

“Tuvimos el acercamiento con el virus y Gracias a Dios aquí estamos. A mí me dio con neumonía y aquí estamos, haciendo música y videos, la pandemia nos ha dejado sin trabajo, bueno sí tenemos trabajo sólo qué no nos hemos subido a un escenario para darles a conocer todo lo que hemos hecho en pandemia”, comentó Israel Meza en entrevista con Infobae México.

