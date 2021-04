De viaje con los Derbez: cuándo se estrena la segunda temporada

Eugenio Derbez y compañía vuelven con más aventuras familiares y risas (IG: eugenioderbez)

La dinastía Derbez no puede parar y ahora ha dado una grata sorpresa para todos sus seguidores. Desde diciembre de 2020 confirmaron que habrá una segunda entrega de su serie documental, De viaje con los Derbez. Sin embargo en ese momento no fue posible concretar una fecha de estreno.

Ahora es el patriarca de esta extensa familia, el comediante Eugenio Derbez, terminó con este enigma y a través de su cuenta de Instagram compartió la noticia esperada. En una foto donde se le ve tranquilamente sentado en un jardín, el también productor escribió: “Aquí esperando a que llegue el 20 de mayo... porque ese día inicia De viaje con los Derbez 2. #NuevaTemporada”.

La publicación fue bombardeada con comentarios de inmediato. Todas las respuestas parecían ser bastante positivas, pues los usuarios expresaban la emoción que les generaba la llegada de mayo y la cuenta regresiva para esta segunda temporada. “Si la primera temporada tuvo mucho éxito, la segunda va a estar buenísima”, escribió uno de los usuarios de Instagram.

El patriarca de la dinastía Derbez fue el primero en dar el anuncio de este esperado regreso (Foto: Instagram @ederbez)

Vadhir Derbez también compartió una foto familiar donde se le ve a este actor con Aislinn, José Eduardo, Aitiana, Eugenio y Alessandra Rosaldo. En dicha publicación también anunciaba la segunda temporada y las reacciones fueron similares, aunque también se agregaban algunas interrogantes sobre qué pasará en la nueva temporada y otros comentarios donde algunos internautas confesaron que no verán la serie por cierto motivo.

Lo segundo es porque Mauricio Ochmann ya no formará parte del elenco y no seguirá las aventuras del comediante y compañía. No hay que olvidar que el actor de Hazlo como hombre estuvo casado con la primogénita de Derbez, Aislinn.

Contrajeron nupcias el 28 de mayo de 2016 y su relación parecía de ensueño; tanto así que por algo acompañó a su familia durante las grabaciones del primer De viaje con los Derbez. En esa ocasión. y con su hija Kailani en brazos, el actor se lanzó a un viaje a Marruecos donde pasaron todo tipo de situaciones, unas incómodas, pero otras tantas cómicas y al puro estilo del actor de Ludovico P. Luche.

Con esta foto comenzaron a hacer la promoción de la nueva temporada de De viaje con los Derbez (Foto: Instagram @vadhird)

Sin embargo, la ilusión se quebrantó en 2020 cuando Mauricio y Aislinn anunciaron su separación y posterior divorcio. Con ello tuvieron que tomarse muchas decisiones tanto en el seno familiar, como lo que tuviera relación con su show. Es por ello que tuvieron que descartar la participación de Ochmann y de la hija que tuvo con la también actriz.

Mucho se dijo sobre los motivos de su rompimiento. Una de las cosas que se especularon es que el mismo programa propició que se distanciaran; esto tiene que ver porque hubo algunos momentos de tensión entre Aislinn y Mauricio fueron captados en las cámaras de esta producción. No obstante, tiempo después saldría la modelo a aclarar que no sólo eso no fue lo que causó conflicto entre ellos, sino que varias de esas peleas fueron actuadas.

“La peleita esa que tuvimos en el pícnic fue fingida, hasta me decían ‘enójate más’ y yo no podía porque no soy así”, recordó durante la conversación que tuvo con su hermano José Eduardo Derbez, a quien invitó a charlar en el capítulo Tómate un Valemadril diario.

Actualmente Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se llevan bien y tienen una buena relación por su hija Kailani (Foto: mauochmann / Instagram)

Incluso la familia Derbez se tomó con burla la ausencia del actor (con quien Aislinn mantiene una relación muy cordial hasta la fecha). Aquel día de diciembre cuando dieron el anuncio de la segunda temporada de su serie documental, Eugenio hizo comentarios directos pero inyectados de humor al respecto. “Él nos dejó a nosotros, no nosotros a él”, expresó el comediante.

La nueva temporada estará disponible a partir del 20 de mayo en Prime Video, tal y como ocurrió con la primera entrega de esta serie. Por el momento ninguno de los miembros de la familia Derbez ha dado algún adelanto de lo que se verá, o si harán un viaje tan emblemático como lo fue aquel paseo por Marruecos.

