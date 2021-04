La verdad detrás del regalo que recibió Eugenio Derbez de parte de su sobrino futbolista

Eugenio Derbez mostrando el regalo de su sobrino (Foto: Instagram@ederbez)

El sobrino de Eugenio Derbez, Louis Víctor Estrada Derbez Benavente, mediocampista de la categoría Sub 17 del Toluca, decidió darle a su tío la camiseta que porta en la filial mexiquense y que el comediante presumió en redes sociales, en agradecimiento a los consejos de este último y por la idolatría que siente la familia del juvenil escarlata hacia el también productor mexicano.

“Mi mamá y mi abuela son primas, de ahí viene el parentesco; hemos tenido el placer de convivir con ellos. En diciembre pasado, yo me acerqué con él para pedirle consejos de todo lo que vivió él también, lo que tuvo que hacer para estar donde está ahorita, porque él también la tuvo complicada”.

“Yo estaba pasando por un momento complicado; entonces, le pedí que me contara su historia, cómo sobresalió, y por el buen detalle que él tuvo conmigo, le quise mandar un pequeño detallito, que fue la playera”.

Afirmó que de todo lo que le dijo Eugenio Derbez, “me quedo con que sobresalga y nada más crea en mí. Que crea en mi trabajo y que crea que puedo lograr todo lo que me proponga”.

Derbez compartió a través de sus redes sociales que su sobrino es futbolista y juega en el Toluca sub-17(Foto: Instagram@ederbez)

Curiosamente, Víctor Estrada Derbez nunca ha platicado de futbol con Eugenio, aunque se dijo consciente de que su tío le va al Cruz Azul, además de establecer que toda la familia lo idolatra.

“Crecí viéndolo a él; todos en mi familia veíamos esos programas, crecimos viéndolo. Entonces, aparte de ser un pariente pues al final terminó siendo alguien que idolatrábamos. Para nosotros todo lo que hacía, o sea, esa imaginación de crear tanto y seguir haciéndolo ya después de tantos años, pues para nosotros sigue siendo muy impresionante”.

Señaló que el personaje que más le gusta de Eugenio Derbez, es ‘Ludovico Peluche, aunque aseguró que nunca ha pensado en celebrar un gol, quizá con alguno de los seres ficticios de su tío.

“Nunca se me ocurrió eso, nunca pienso eso; yo como que me enfoco más en realizar bien mis cosas en el campo, en eso me baso. No, este tema no me ha distraído, nada, nada”.

Asimismo, dijo que luego que Eugenio Derbez ‘presumiera’ su camiseta del Toluca en redes sociales, sus compañeros lo bromearon: “Nada más se pusieron a comentar: ‘¡Dale, Derbez!’, ‘tu tío!’, y así me empiezan a decir”.

Eugenio Derbez mostró la camiseta del Toluca FC. (Foto: Instagram@ederbez)

Afirmó Louis Víctor Estrada Derbez Benavente, que no suele convivir regularmente con Eugenio Derbez, ya que “no me gusta atarearlo mucho, porque luego está muy ocupado. Yo lo busco nada más para ver cómo está, todo ese ‘rollo’. Lo busqué para preguntarle nada más su dirección, para mandarle el ‘detallito’ (la camiseta), y pues, ahora que pasó todo esto, mi familia está muy agradecida con mi tío, porque él tuvo el detalle de publicarlo”.

--¿Crees que el haberse hecho un tema mediático el tema de la camiseta que exhibió Eugenio Derbez en redes sociales, te ayudó en algo?

“Pues, no requería mucho la ayuda, porque al final, todo lo que logre yo acá es en base a todo lo que yo le muestre al club… Me considero alguien que no desiste, alguien que, si está pasando por un mal rato, sabe sobreponerse a las cosas. En lo futbolístico, me considero un jugador muy técnico, con mucha capacidad física, con buen golpeo”.

--¿Consideras que te asemejas en algo a Eugenio?

“Justamente, un poco en el carácter. Soy un poco extrovertido, me gusta soltarme, ser divertido. Jamás me lo habían dicho, pero un amigo con el que vivo, me dice: ‘Te juro que desde que te vi, sí dije que traías ahí un airecillo a Eugenio’. Y yo, pues: ‘Jamás me lo habían dicho’… Siento que no nos parecemos”.

--Pero, ya que tienes algo de su carácter, ¿a veces te da también por hacer chistes, o algo así?

“Pues, luego hago reír mucho a la gente. Me suelto así, tal cual soy, sobre todo con la gente más cercana”.

Víctor Estrada comenta las similitudes que tiene con su tío Eugenio (Foto: IG @ederbez)

Coincide con Gerardo Arteaga

Finalmente, le preguntamos al juvenil del Toluca sobre lo señalado a este portal por Gerardo Arteaga, defensor del Genk de Bélgica, acerca de que, en su estancia en Santos Laguna, veía a compañeros que se quejaban por ir a entrenar.

“Bueno, yo siempre lo he dicho, lo hablo mayormente con mi papá y al final nos lo comentan mucho nuestros profesores: somos personas bendecidas, porque al final nos pagan por realizar lo que más nos gusta, como es jugar futbol. Yo creo que somos personas muy privilegiadas por estar haciendo eso y al final, es algo que empezó como una diversión”.

“Cuando uno era chiquito, sus papás lo llevaban, a uno le gustaba patear el balón, correr por él. Entonces, al final aquí es lo mismo, pero con más compromiso, con un poco más de responsabilidad. Creo que Arteaga está completamente en lo cierto, yo no veo a gente que viene con mala cara a entrenar, o que no le gusta venir, porque al final, como te lo digo, somos personas privilegiadas”.

