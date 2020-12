“Él nos dejó a nosotros, no nosotros a él”: Eugenio Derbez bromeó con la ausencia de Mauricio Ochmann en “De viaje con los Derbez 2”

(Foto: Instagram de De viaje con los Derbez)

La familia Derbez confirmó esta semana la segunda temporada de su reality familiar y aunque la noticia causó sensación entre los seguidores de este programa, sí resaltó la ausencia de Mauricio Ochmann, quien este año anunció su separación de la hija mayor de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez.

La primera entrega de De viaje con los Derbez llamó la atención de medio México porque dejó al descubierto a una de las dinastías más queridas en el país, en medio de un intenso pero muy divertido viaje por Marruecos. Gracias a este proyecto conocimos a fondo a Alessandra Rosaldo, Eugenio, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana Derbez, así como a Mauricio Ochmann, entonces esposo de la protagonista de A la mala y la pequeña hija de ambos, Kailani.

El proyecto de Amazon Prime fue todo un exito y por eso decidieron repetir con la fórmula al estilo de las Kardashian, pero desde su estreno en 2019 se evidenciaron algunos problemas maritales entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, incluso cuando la pareja anunció su separación se dijo que dicho viaje ayudó al deterioro de su relación.

“A mí especialmente el tipo de contenido, como de reality, mi experiencia no fue la mejor, yo me quedo con la ficción y me quedo con el teatro. Para mí fue como experimentar en un género nuevo y, la verdad, es que a mí el género no me terminó por encantar, el género reality”, comentó Ochmann a Hoy en mayo de 2019.

“Fue uno de los viajes más difíciles de mi vida. Yo no estaba emocionalmente en un buen lugar, para mí fue muy confrontante. Ya tenía casi un año Kai, pero también ahí me pegó muy duro este rollo de la maternidad, pero también estábamos un poquito medio en crisis de pareja. A mí me pegó en un momento, que dije ‘no me pudo haber llegado en el peor momento todo este viaje’. Yo estaba desequilibrada, yo no estaba bien y creo que todo mundo se dio cuenta”, detalló al programa Despierta América.

A casi un año de estas declaraciones y ya con el proceso de divorcio interpuesto, la familia volvió a confirmar la segunda temporada del reality familiar con un creativo adelanto que en cuestión de horas emocionó a sus seguidores, pero en el que resaltaron dos claras ausencias: la de Mauricio Ochmann y su hija Kailani.

Por medio de una transmisión de Instagram, Alessandra Rosaldo, José Eduardo, Aislinn y Eugenio Derbez contaron las razones por las que no aparecerá Kailani y bromeron con la negativa del actor para colaborar con ellos en este proyecto.

La familia hizo chistes sobre si en esta ocasión Alessandra y Eugenio culminarían su relación: “Todo se define después de este temporada. A ver quién sobrevive”.

Pero el patriarca de la familia hizo varios comentarios que arrancaron las risas entre sus seres queridos y quienes veían la transmisión.

“Salió un familiar y entró un nuevo familiar”, dijo sobre la despedida de Mauricio Ochmann al proyecto y la llegada de su mascota llamada Fiona, que según contaron, se integró muy bien a la dinámica de las grabaciones.

“Él nos dejó a nosotros, no nosotros a él”, añadió ante los constantes cuestionamientos sobre la ausencia del actor de Hazlo como hombre, Ya veremos, Ahí te encargo y A la mala.

La gente incluso sugirió dejar a Vadhir y llevar a Mauricio, pero todos coincidieron que no pueden hacerlo porque la sangre es importante.

Aislinn Derbez resaltó que extrañó mucho a su hija durante las grabaciones de la segunda etapa De viaje con los Derbez: “Son viajes muy pesados, cansados, Kai apenas tiene dos años y si el primero fue una tortura y no estábamos dispuestos a que volviera a ser otra tortura para ella... Ya veremos más adelante cuando esté más grandecita y que decida si quiere ir o no”.

“Se quedó muy bien cuidada por el padre”, añadió José Eduardo. “Siempre, la cuida demasiado bien”, respondió Aislinn. Eugenio también intervino: “Mientras Fiona tomó su lugar, aguantó muy bien”.

Hasta el momento no se sabe cuándo será el estreno, pero indicaron que podría ocurrir entre marzo o abril del año que entra.

