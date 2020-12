“Una luz al final del túnel”: Ferdinando Valencia habló sobre la enorme deuda que contrajo tras el fallecimiento de su hijo

El actor Ferdinando Valencia dio a conocer que se encuentra saliendo de los problemas económicos en los que se vio inmerso al tratar de ayudar a su hijo con un tratamiento médico, que desgraciadamente no sobrevivió a una complicación cardíaca.

Valencia se vio apurado por la difícil condición de su hijo, quien comenzó a presentar problemas cardíacos, por lo que decidió internarlo en un hospital en donde pudieran ayudarlo a su condición y pero la complicación del proceso llevó a que le hicieron varias cirugías que resultaron demasiado costosas, por lo cual su deuda con los hospitales ascendió a cantidades millonarias.

En su momento Valencia había denunciado que la cantidad que cubría sus cotizaciones en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) servían para cubrir gran parte de los gastos monetarios que había tenido por los tratamientos. Pero, al parecer la Asociación no quiso ayudarle, por lo que entró en problemas con la institución, ya que llevaba más de 10 años cotizando y que le cubrían un seguro médico para familiares que lo cubría por grandes cantidades.

Sin embargo, parece que por fin se puede ver una luz al final del túnel, pues el actor informó ante diversos medios de comunicación que por fin se ha podido poner en contacto con Jesús Ochoa, el nuevo dirigente de la ANDA. Él le habría ofrecido un apoyo fuerte para que se hicieran valer sus derechos y le había enviado documentos correspondientes para poder mostrarlos a las instituciones.

Así lo dijo en una entrevista hecha para el canal del periodista Eden Dorantes:

Siempre una bendición trabajar, hacer lo que nos gusta y aparte si sale para mantener una cantidad para mantener un nivel de vida medio pues qué mejor (...) Dentro de todo lo que ha pasado este año, en el sentido personal me ha dejado cosas muy buenas, pero si no aprendemos y no generamos experiencia de los que nos sucede pues no vamos a superarlo