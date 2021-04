“De ella depende”: Sergio Mayer invitó a Frida Sofía a proceder penalmente contra Enrique Guzmán por abuso sexual

Fotos: Especial//Instagram @ifridag

Tras el revuelo que han generado las recientes declaraciones de Frida Sofía, quien habló de distintos episodios cruciales de su infancia y adolescencia, ahora surge más información al respecto y autoridades que se suman a su denuncia.

Y es que en la charla que tuvo la hija de Alejandra Guzmán con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la joven de 30 años reveló que su abuelo Enrique Guzmán la había “manoseado” desde la infancia, episodio con el que comenzó una seguidilla de abusos y acosos sexuales.

Las sensibles declaraciones de la coach de fitness y modelo dieron mucho de qué hablar en la esfera mediática, y de la opinión pública, pues mientras hubo quien aplaudió la valentía de Frida por destapar un suceso tan lamentable, también otra parte del público incluso cuestionó la veracidad de sus dichos.

Así narró el duro pasaje por el que tuvo que atravesar a los cinco años:

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada la también cantante.

Me manoseó desde los cinco (…) Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza, ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito (…) ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea”

Ahora, y tras las declaraciones del aludido, quien afirmó “jamás haber tocado” a su nieta, asegurando ser “un caballero”, aseveraciones que fueron respaldadas por Pati Chapoy y su equipo de Ventaneando, un funcionario público le hace una recomendación a la también cantante.

(Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Y ha sido Sergio Mayer quien la invitó a hacer una denuncia penal formalmente ante las autoridades correspondientes. En una conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, comentó sobre el más reciente escándalo que se suma al historial mediático de la conocida familia Guzmán-Pinal.

El legislador aseguró que para que exista la aplicación de la justicia en su caso, si así lo solicitara, la intérprete de Ándale y Chicas malas tendría que acudir a denunciar de manera formal con el Ministerio Público correspondiente.

“De ella depende, ella decidirá si además de hacer la denuncia mediática quiere hacer la denuncia penal, depende de la víctima. La parte más importante para que se llegue la justicia es que las víctimas hagan la denuncia”, destacó el ex Garibaldi.

Foto: Azteca Uno / Ventaneando

El diputado adscrito al partido Morena recalcó que desde agosto de 2020, la cámara baja de la nación aprobó una iniciativa para ampliar el plazo de prescripción del abuso a menores, por lo que la víctima aún podría acudir ante la ley a hacer la denuncia.

“Aprobamos una iniciativa donde se amplía el plazo para la prescripción de ese tipo de delitos, de abusos a menores. Entonces se abre un panorama muy importante para esas víctimas, que sepan que no prescribe, o sea ya hay un margen mucho más grande y mucho más amplio para que las víctimas que tomen la decisión de hacer la denuncia por haber tenido abusos sexuales en la infancia sepan que lo pueden hacer y la parte importante es que abran, que lo digan, que lo expliquen, y que tenga esa catarsis de hacer la denuncia y si no la hay, pues no habrá consecuencias jurídicas”, subrayó.

Esta invitación surgió luego de que “la reina del rock” apareciera en un comunicado asegurando que su padre no sería capaz de cometer un abuso contra Frida Sofía, de quien dijo preocuparle su salud mental.