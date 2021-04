“Esta es una vieja sin moral y cobarde”: Frida Sofía arremetió otra vez en contra de Pati Chapoy por respaldar a Enrique Guzmán

(Foto: Instagram de Frida Sofía y Pati Chapoy)

Frida Sofía arremetió contra la periodista de espectáculos Pati Chapoy, luego de que la periodista recibiera en el espacio que conduce en la televisora del Ajusco a su abuelo, Enrique Guzmán, luego de que lo acusara por haber presuntamente abusado sexualmente de ella desde la infancia.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Frida publicó un video realizado por la youtuber Karol Tamiko, en el cual se retomó un clip de la periodista emitiendo algunos comentarios en pro de las víctimas de abuso sexual, en contraste con el programa en el que extendió su apoyo al cantante de Ahí viene la plaga.

“Recordemos que una persona que es violentada, sobre todo una mujer, inmediatamente es señalada, nadie le cree, principalmente las autoridades. Cuando llega una joven a decir que fue violada yo quisiera saber si ustedes estarían de acuerdo a que la analizaran de la forma que lo hacen en las delegaciones”, expresó Pati en el clip retomado por la youtuber y posteriormente publicado por Frida bajo el título “Paty Chapoy cambia mucho de opinión”.

En la publicación, Frida escribió: “El perfecto ejemplo de lo que es esta industria, pero mejor ejemplo nos pone a las mujeres. Esta es una vieja sin moral y cobarde”.

Enrique Guzmán se presentó en "Ventaneando" para responder a las acusaciones de su nieta Frida Sofía (TW: @VentaneandoUno)

Anteriormente en la misma red social, la hija de Alejandra Guzmán calificó a Chapoy como “una mala persona y asco de mujer”.

En un mensaje que escribió aseguró que nunca se sintió cómoda al platicar con la consagrada periodista de la farándula y reprobó cómo se comportó el pasado jueves al recibir en Ventaneando a su abuelo para desmentir sus conductas.

“Me das pena como ‘mujer’, ‘periodista’ o lo que te quieras hacer llamar. Lo que sí eres, es una mala persona y un asco de mujer”, escribió en sus historias de Instagram.

“Nunca sentí nada más que frialdad las veces que me entrevistaste”, añadió en su furioso comentario en su cuenta oficial.

(Foto: ifridag / Instagram)

Frida Sofía cuestionó el comportamiento de Chapoy en la transmisión de Ventaneando el pasado jueves y hasta afirmó que el comportamiento de su abuelo, Enrique Guzmán, incomodó a la misma periodista.

“¿Y si fuera una denuncia de una mujer en tu familia, también te sentarías con tu cara de momia al lado del abusador? A acariciarlo y escuchar sus ‘respuestas’... ya ni sabías que hacer al final cuando se inclinó hacia ti y te puso el brazo atrás... ¿se sintió un poquito incómoda?”, concluyó.

Esta mordaz crítica ocurrió justo después de que Enrique Guzmán apareciera el en programa de espectáculos de TV Azteca para negar las acusaciones de Frida Sofía, quien lo acusó de tocarla desde la infancia.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Frida Sofía Enrique Guzmán (Foto: Cuartoscuro)

Desde estas polémicas declaraciones surgieron infinidad de reacciones tanto a favor como en contra de Frida Sofía y el cantante de 78 años, la más reciente la de la madre de Frida Sofía, Alejandra Guzmán en un video.

“Es delicado, es muy triste ver a mi padre y comprender por lo que está pasando porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas”, dijo ‘La Guzmán’ en el audiovisual. “Pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre”.

