Acapulco Shore 8: quiénes serán los nuevos integrantes de la casa

La temporada 8 de Acapulco Shore llegará este sábado 27 de abril a las pantallas y los nombres de los integrantes que se reunirán en la casa fueron revelados el 26 de marzo. Doce personalidades de la Ciudad de México, Sinaloa, Jalisco y Morelos se unirán para sacar chispas.

Aunque una parte de estos jóvenes fiesteros ya había participado en otras ediciones, la octava temporada de Acapulco Shore tiene 7 nuevos integrantes, sus nombres son: Alba Zepeda, Beni Falcón, Diego Garciasela, Eduardo Schobert, “El Capitán”, Jackie Ramirez y Jaylin Castellanos.

Acapulco Shore, que se estrenará por MTV y la plataforma Paramount+ contará con 12 participantes que vuelven a Acapulco -después de unas polémicas vacaciones en Mazatlán el año pasado, que desataron todo tipo de situaciones- y estos son los nuevos shores de esta edición:

Ella es Alba Zepeda (Foto: captura de pantalla de Instagram/@albacsz)

Alba Zepeda

Esta joven tiene más de 30,000 seguidores en su cuenta de Instagram, participó en la obra Próxima Estación, tiene una sección en su cuenta donde contesta las preguntas de sus fans, en ella aseguró preferir una noche de antro antes que una viendo Netflix.

Cuando fue cuestionada sobre si no le daba pena subir fotos luciendo ropa interior respondió “¿Por qué debería sentir pena? si estoy hecha un bombón”, también mencionó que su mayor miedo es no poder lograr sus sueños.

Él es Beni Falcon (Foto: Instagram/@benifalcon)

Beni Falcón

Desde la cuenta oficial del show apodaron Tuluminati a este integrante, pues al parecer tiene una vibra espiritual que busca contagiar a sus compañeros.

“Me siento pleno, tengo propósito y muchas ganas de crear, vivir y compartir. Estoy agradecido de estar vivo, de ser yo y estar conmigo, de pasar por lo que he pasado y cambiar lo que ya me sobraba para encontrarme un poco más.” expresó recientemente en una publicación de Instagram.

Él es Diego Graciasela (Foto: Instagram/@dieg graciasela)

Diego Graciasela

Cuando la cuenta oficial de Acapulco Shore anunció la participación de Diego Garciasela escribió “Si creían que @diegogarciasela era polémico en TikTok, prepárense para ver el desmadre que armó en #MTVAcaShore Estreno martes 27 de abril a las 10PM”

Este influencer tiene más de 800,000 seguidores en su cuenta de esta red social, la mayoría de su contenido se centra en recrear situaciones graciosas así como hacer los bailes que estén en tendencia en ese momento, sin embargo también se ha ganado el repudio del publico debido a su actitud altanera en algunos clips.

Él es Eddie (Foto: Instagram/@soyeddieschobert)

Eduardo ‘Eddie’ Schobert

Este joven es un Youtuber y creador de contenido, con dos millones de suscriptores, su contenido se centra en entretenidos vlogs, bromas y retos.

Él es El Capitán (Foto: captura de pantalla de Instagram/@elcapitan.mx)

El Capitán

Él es músico y compositor mexicano de género urbano.

Jackie Ramírez

Esta joven influencer es originaria de la Ciudad de México, ella se dio a conocer por el programa Enamorándonos, un reality de citas y parejas de TV Azteca. Su cuenta de instagram tiene más de 300,000 seguidores.

La modelo Jaylin Castellanos luciendo un elegante diseño (Foto: Captura de pantalla jaylin.castellanosoficial)

Jaylin Castellanos

La modelo será la primer integrante transgénero de este programa, ella es originaria de Guadalajara y en redes es conocida como ‘Mexican Barbie’, actualmente cuenta con cerca de 100 mil seguidores y ha aparecido en algunos videos musicales de regional mexicano.

El elenco completo de esta octava temporada es el siguiente: Alba Zepeda, Beni Falcón, el tiktoker Diego Garciasela, Eduardo “Chile” Miranda, de 28 años, Eduardo “Eddie” Schobert, Fer Moreno, quien tiene 23, ‘Nacha’ Michelson, Isabel Castro, Jackie Ramirez, Jaylin Castellano, Jibranne “Jey” Bazan, de 27 años y la modelo Karime Pindter de la misma edad.

A pesar de la emoción que comparten en sus redes los entusiastas protagonistas de este reality, los fans no parecen esperar mucho de la temporada pues comentan en Instagram mensajes como “No están los legendarios”, “Nada como la vieja escuela” y “Se nos viene la peor temporada”, haciendo referencia a las otras ediciones de este show.

Publicación donde se compartió la captura de los comentarios de Fer y Nacha (Foto: captura de pantalla de Instagram @vida_shore)

La red social Instagram se convirtió en una ventana para darse una idea de las posibles polémicas de la octava edición de Acapulco Shore, ya que hace unos días Fer Moreno y Nacha, ambas integrantes del programa, tuvieron una discusión sobre las operaciones de Ignacia Castro en una de las publicaciones de la cuenta extra_shore, en donde se suben clips y otros detalles del show.

El asunto fue que a menos de un mes del estreno de Acapulco Shore 8, Fer Moreno criticó la supuesta operación en la nariz de ‘Nacha’; estos comentarios ocurrieron en una imagen donde se comparaban sus fotos para emocionar a los fans del programa, la publicación pertenecía a una de las cuentas donde se suben novedades de este show juvenil.

Fer comentó con su cuenta oficial “ahuev* se operó la nariz”, a lo que La Michelson respondió “para que lo sepas me puse pómulos, boca y me perfile la mandibula cosa que tmb te hiciste tú ¿No?”.

