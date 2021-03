“No han vuelto a dirigirse la palabra”: Alejandra Guzmán y Frida Sofía cada vez más lejos de la reconciliación

Foto: Instagram @laguzmanmx @ifridag

Alejandra Guzmán y Frida Sofía conmovieron a todo México con un acercamiento en un programa en vivo en Estados Unidos hace unas semanas, y aunque parecía el inicio de la reconciliación, después de varios dimes, diretes y mucha polémica, parece que el reencuentro entre madre e hija está cada vez más lejano.

Hay que recordar que la rockera y la también empresaria tuvieron un primer acercamiento hace unas semanas en el programa Despierta América, después de estar distanciadas por casi tres años por un conflicto que supuestamente inició por los reclamos de abandono y la presencia de Christian Estrada en la relación entre madre e hija.

Aunque en el programa de Univisión ambas mujeres se mostraron dispuestas a conciliar, entre ellas surgió una nueva polémica porque Guzmán alegó que fue engañada; mientras que Frida Sofía se desmarcó de las acusaciones.

El conflicto ha escalado tanto que su tan anhelada reconciliación parece estar cada vez más lejana y así lo contaron en el programa Suelta la sopa.

Video: Suelta La Sopa / TV.

Fue el reportero Alex Rodríguez quien dio un nuevo panorama de la relación entre ambas mujeres y aseguró en el programa de Telemundo que “no han vuelto a dirigirse la palabra” tras su última pelea.

El comunicador destacó que aunque Alejandra lo ha negado, sí conocía el contenido del primer comunicado lanzado por su equipo de prensa y en el que se aseguró que la entrevista en Despierta América fue pactada por Frida Sofía.

Aseguró que después de este encuentro fallido la rockera volvió a buscar a su hija, pero el resultado ya fue negativo.

“Tengo una información de ultimísimo momento. Al parecer Alejandra Guzmán, después de ese comunicado, volvió a hablar con Frida Sofía, fue algo que ocurrió hace unos días, pero en esa conversación, Alejandra reconoce que era parte conciente de que iba a salir ese comunicado”, dijo el comunicador en su participación.

“Frida Sofía se agarró tremendo rebote, se enfadó muchísimo, se decepcionó, se sintió muy decepcionada desde entonces y practicamente no han vuelto a dirigirse la palabra”, añadió.

Video: Despierta América

Según el presentador de Suelta la sopa, la más afectada con esta nueva pelea es la cantante y empresaria: “Así que esa parte de reconciliación, de momento, es un punto y aparte. No han vuelto a hablar. Frida Sofía está completamente destrozada, además ahora que la veíamos tan tranquila y centrada en su empresa y carrera”.

Ya Silvia Pinal, madre de Alejandra y abuela de Frida, había descartado una reconciliación entre ambas mujeres.

“Ojalá que sea verdad, porque ese reencuentro no lo veo muy claro, pero ojalá”, dijo en entrevista con el programa Hoy.

“Podría (mediar en la relación de Alejandra y Frida), pero no lo voy a hacer. Yo creo que ellas tienen que hacer lo que quieran, no lo que yo quiera”, explicó sus razones para no obligar una reconciliación entre sus mediáticas familiares.

La diva del cine mexicano aparovechó para destacar las cualidades de su hija y nieta, así como sus razones para no interferir en el conflicto que ha sido ampliamente publicitado en los medios de comunicación.

Video: Hoy / Las Estrellas.

“Tienen edad para saber qué quieren. Además han vivido muchas cosas, se saben defender, son valiosas, tienen trabajo, tienen cosas muy bonitas que mucha gente quisiera tener y bendito sea Dios, ellas lo tienen”, aceptó.

La pelea entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía datan de 2019, cuando la joven empresaria arremetió contra la cantante en pleno Día de las Madres, para reclamar por diferentes aspectos de su crianza.

A los conflictos entre madre e hija se sumó la presencia de Christian Estrada, entonces pareja de Frida Sofía y que según ella misma, se involucró sexualmente con la rockera que ayer cumplió 53 años.

Desde entonces, la empresaria se ha enfrascado en diferentes peleas con varios miembros de su famosa familia, especialmente con su abuelo Enrique Guzmán y su tío Luis Enrique.

SEGUIR LEYENDO: