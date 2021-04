Entre Silvia Pinal y María Félix: Frida Sofía reveló una anécdota de ambas estrellas

La hija de Alejandra Guzmán narró que por la soberbia de María Félix, dejaron fuera a Silvia Pinal de un evento (Foto: Instagram @ifridag)

A más de un año que iniciaran los polémicos enfrentamientos por las declaraciones que ha habido entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, la hija de la rockera decidió conceder una entrevista para revelar detalles de cómo ha sido su vida desde su infancia.

Lo peculiar es que la también cantante y entrenadora fitness eligió para “abrir su corazón” al no menos controvertido periodista Gustavo Adolfo Infante, con quien incluso tuvo rencillas, en las que hubo hasta insultos al aire y una constante descalificación mutua en la que ella llamó al periodista “enano”..

En la primera parte de la entrevista concedida al presentador de De primera mano, la nieta de Silvia Pinal narró cómo fue que no pudo llevar el apellido de su padre, Pablo Moctezuma, y contó los obstáculos que la han distanciado de su madre, Alejandra Guzmán.

Acerca de sus orígenes, Frida aseguró que no puede llevar el apellido de su padre porque Enrique Guzmán, su abuelo, no veía con buenos ojos al entonces novio de “la reina del rock”:

“(Nací) el 13 de marzo, a las 3:33 de la mañana, en un viernes 13, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma… (aunque debería ser) Moctezuma Guzmán, no (estoy registrada así), pero si soy más Moctezuma, eso sí”, dijo.

Hace unas semanas se enlazaron a través del programa Despierta, América (Foto: Instagram @laguzmanmx @ifridag)

La también modelo e influencer de las redes sociales contó que el no apellidarse como su padre le generó una serie de conflictos e su desarrollo, y es una de las cosas que tiene por reprochar, aunque no aclaró si ahora en su vida a adulta, ya buscaría cambiarse legalmente los apellidos:

“Ahí empieza el drama de mi vida, yo sin poder hablar (en ese momento), pero básicamente […] el hecho de que mi abuelo Enrique y mi papá pues llegaron a este punto de estar los dos con la pistola y mi mamá en medio, como novela, y se fue mi mamá y mi papá quería obviamente cuidarme, o la custodia o lo que fuera, pero pues mi mamá se puso las pilas antes de que hiciera algún movimiento, fueron, me registraron bajo esos apellidos (Guzmán Pinal), y básicamente me quitaron mi verdadera identidad”, añadió.

Frida también destacó la relación con su madrina, la diva del cine de oro María Félix, quien fungió como su madrina gracias a la cercanía de la madre de Pablo Moctezuma. También destapó que la considerada mujer más bella de su tiempo mostraba tanta soberbia, que no dejaba que ninguna otra mujer se acercara demasiado a su presencia, con el fin de únicamente destacar ella y que nadie le robara su atención.

A Frida Sofía le hubiera gustado poseer el apellido de su padre (Foto: Instagram de Frida Sofía)

“Yo creo que soy Frida Félix […] 100 por ciento, ‘Todas mis guerras’ ¿no?, ¿por qué no?, me encanta todo lo que dice, cómo se maneja, qué hace, para mí sigue viva, yo creo que si con alguien me puedo relacionar es con María Félix. Todo el mundo piensa que es por mi abuela Pinal, pero, de hecho, María era tan diva que era ‘yo sola o no voy’, así era, entonces dejaron a mi abuela (Silvia) fuera del bautizo, (entró) hasta después (de la misa). Tú ve las fotos y no está mi abuela Pinal”, dijo la joven acerca de su ceremonia bautismal.

Sobre su madre Alejandra Guzmán, Frida destapó que después de la reconciliación televisiva que tuvieron en el programa Despierta América, la cantante de Rosas rojas le reprochó el “colgarse de su fama”.

“Me dijo por qué no entiende que voy a promocionar mi carrera musical y necesito un público derivado de ella y que ella no entiende por qué siempre la uso. Y lo de siempre, ´qué bueno que ya tienes 29 años, ya tienes casa, ya tienes coche, ya ponte a trabajar, y siempre he trabajado, la última vez que mi mamá me pasó un cheque fue antes de Playboy”, reveló.

