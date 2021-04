“Pasé de ser la víctima a ser la culpable”: Tefi Valenzuela se defendió de las críticas por el caso Eleazar Gómez

Tefi Valenzuela anunció que no ha recibido ni un peso derivado de las agresiones que sufrió por parte del actor Eleazar Gómez ni tampoco le ha otorgado el perdón, por lo que no sabe de dónde surgen las críticas que ha recibido a través de redes sociales tras darse a conocer su libertad condicional.

Con un pizarrón de fondo que utilizó para explicar los hechos, desde su inicio el pasado 4 de noviembre cuando Valenzuela recibió golpes, mordeduras y hasta un ahorcamiento, la también cantante explicó las razones por las que accedió al acuerdo de suspensión condicional, que sacó a Eleazar del Reclusorio ante el cumplimiento de algunas condiciones.

“Tuve miedo a perder mi vida en manos de él. Con las pruebas fue puesto en prisión preventiva y se le vinculó a un delito de violencia familiar equiparada”, dijo Valenzuela en un video que fue reproducido en el programa Ventaneando.

Tefi Valenzuela explicó por qué sus abogados optaron por la suspensión condicional de Eleazar (Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela)

Después de cerca de cinco meses en prisión, Eleazar se declaró culpable en un procedimiento abreviado. La ex novia del actor contó que su sorpresa fue que en la audiencia del 25 de abril -en la que revisarían medidas cautelares- le otorgaron el derecho de suspensión condicional al que tenía derecho por ser primer delincuente y no tener ninguna otra denuncia penal más que la suya.

“¿Qué opciones tenía yo?”, se escucha preguntarse a Valenzuela mientras se acerca al pizarrón para explicar las cuatro posturas que implicaban: el perdón –que significaba salir libre sin condiciones-, el procedimiento abreviado –que confesó es lo que ella esperaba, con una salida pagando la fianza-, seguir un juicio normal –que dejó de tener sentido cuando se declaró culpable- y finalmente la suspensión condicional, que se otorga una sola vez y su abogado aceptó.

“Hubiera podido pedir tres millones si me daba la gana y no lo hice. ¿Por qué? Porque con esto no garantizaba que si mañana o más tarde agredía a otra mujer se va a ir preso, ni manejaba antecedentes. Mi delito fue considerado lesiones leves, él no alcanza una pena mayor a cinco años por lo cual tiene derecho a llevar su pena por fuera de la cárcel”, afirmó.

"Él no sale libre, él tiene tres años de libertad condicional, tiene que ir a firmar cada tres meses y si agrede a otra mujer o me hace algo a mí se va directamente a la cárcel", dijo Valenzuela (Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela)

Sin embargo, Tefi Valenzuela se detuvo a detallar la suspensión condicional, que consideró como la mejor de las opciones. “La ley busca a través de la suspensión condicional darle a la víctima justicia en el tiempo más corto. ¿Por qué sería esta la mejor opción? Primero porque él no sale libre, él tiene tres años de libertad condicional, tiene que ir a firmar cada tres meses y si agrede a otra mujer o me hace algo a mí se va directamente a la cárcel. Tengo protección para mí, mis testigos y familiares porque lo necesito, además él tiene que ir a terapia”, señaló.

Anteriormente, cuando se dio a conocer el fallo sobre el caso, Tefi Valenzuela manifestó que se apoyaba en la decisión del juez. Luego de que Eleazar publicara esta semana un video en donde se disculpa con todas las mujeres ofendidas y en especial por los malos momentos que le hizo pasar a Valenzuela, la joven de 30 años subió un breve mensaje a una de sus historias en su cuenta de Instagram:

“Buenos días, acá tratando de ser positiva y evitando vomitar del asco que me dan las leyes y la ignorancia de la gente. Dios, dame paciencia”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: