Desgastes, exigencias y Danna Paola en plena adolescencia: Violeta Isfel habló de las complicaciones que vivió en “Atrévete a Soñar”

La actriz Violeta Isfel reveló que durante el rodaje de Atrévete a Soñar, fue una experiencia extenuante donde tuvo que grabar con una Danna Paola adolescente, a veces de buenas. Sin embargo, explicó que esto se debía por lo desafiante que resultó grabar la telenovela.

“Violeta, necesitamos que seas una odiosa adorable y que aparte hable, ¿imagínate digerir eso? Me tocó una Danna adolescente, así que como buena adolescente, con hormonas a tope, de pronto estaba de buenas y de pronto muy saturada, pero no era con nosotros.

“El desgaste físico, mental, la exigencia, la responsabilidad, en ese proyecto fue demasiado, nos rebasó a todos, no teníamos un segundo de descanso”, dijo la actriz en exclusiva para Venga la Alegría sobre su experiencia, que, aunque lo pagó bien según su versión, fue de las vivencias más duras en su carrera.

Indicó que los descansos se utilizaban para ir a sesiones fotográficas o cualquier evento relacionado con la novela fuera del set, atender a fanáticos, al igual que salir de inmediato a giras.

“Teníamos un break y era para tomarte fotos en el estudio, tenías otro y era porque tenías que irte corriendo a grabar la rola nueva, era una cosa tras otra. Grabábamos la novela de lunes a viernes. El viernes agarrabas tu maleta porque había que volar al escenario donde nos teníamos que presentar. Todo ese mismo viernes en la noche, y además era dar los mismos conciertos. Terminando, teníamos que seguir grabando la novela.

Fue estar en todos los estados, obviamente nos pagaron todas esas cosas, lo que vino después de Atrévete a Soñar no hay nada que le pueda ganar, nada. Estuve en todas la obras infantiles que te puedas imaginar, fui todas las princesas que te puedas imaginar, vino muchísimo trabajo para mí. Si no hubiera sido por Antonella, no me hubieran volteado a ver”, expresó Isfel sobre el lado positivo de interpretar a su personaje en aquel entonces.

Por otro lado, dijo que otra experiencia negativa que tuvo a la par del rodaje de la telenovela, fue revelar que esta tenía un hijo. Le sugerían incluso no haberlo mencionado para no romper con la magia de su personaje Antonella.

“Fue un ramalazo para la sociedad que Antonella tuviera un hijo de seis años, me decían que mejor lo hubiera negado”.

No obstante, antes de filmar Atrévete a Soñar esta dijo que uno de los retos más difíciles a los que se enfrentó, fue a interpretar a un personaje que fuese odiosos, pero al mismo tiempo que cayera bien a la audiencia.

Indicó que para cumplir ese reto, tuvo que impregnar mucho de su personalidad y carisma a Antonella. Relató que personas cercanas a ella le pedían dejar su papel fuera del set, no obstante, ella explicaba que era su personaje la que tenía rasgos de ella.

“Se me cerraron muchas puerta en la cara, incluso Luis de Llano no creían que pudiera antagonizar esa historia, porque bajita, qué menudita, Antonella fue el regalo de mi vida. Tenía la madurez que el personaje necesitaba, porque sé cantar muy bien, se baila muy bien tenía todos los elementos que se requerían.

Y que nadie más podía dar, Antonella tenía mucho de mí. Luego me decían que me quitara le personaje de encima, yo decía, ‘no, no, no’. Le presté mucho de mí a ese personaje. Le di mucha personalidad a Antonella, lo cual es muy distinto”, abundó al matutino sobre Atrévete a Soñar.

