Qué dijo Eiza González sobre su supuesto romance

Eiza mantuvo una conversación con el director Taika Waitiki donde habló de su temor de hacer castings en inglés (Foto: Instagram / @eizagonzalez)

Después de que circularan imágenes de la mexicana Eiza González con un joven desconocido, al que le da a probar de su postre durante un paseo en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, la actriz quien recientemente participó en el filme Godzilla vs. King Kong, afirmó que no se trata del inicio de ninguna relación sentimental y decidió aclarar la situación.

Por medio de sus redes sociales, quien también participara de telenovelas como Amores verdaderos o la película Baby driver expresó que las fotografías no cuentan la totalidad de los hechos y omiten gran parte de lo que ocurrió. “Es el novio de mi mejor amiga. La cual estaba parada al lado de él y cortaron de la foto. A la cual también le di de probar de mi helado. Fin de su historia”, contestó mediante una publicación vía Twitter a una nota escrita por Unicable, que tomó las imágenes que se hicieron virales del sitio Just Jared.

De esta manera, Eiza González puso un alto a los rumores sobre un posible romance de forma contundente. A finales del año pasado, Eiza fue relacionada sentimentalmente con el modelo estadounidense Dusty Lachowicz, pues fueron vistos caminando juntos mientras estaban agarrados de la mano. Además de Dusty, a la mexicana se le suman otros supuestos romances con personalidades como Liam Hemsworth, Cristiano Ronaldo, Josh Duhamel, Calvin Harris o Timothée Chalamet.

Eiza González desmintió un romance con el joven con el que recientemente fue fotografiada (Foto: Instagram / @eizagonzalez)

En una conversación con el director Taika Waitiki para Interview Magazine, él le dijo que lo que la hace especial es ser mexicana, por lo que debía actuar si estuviera lista para apuñalar a alguien en el cuello si la molestan, a lo que respondió.

“Me resonó porque eso es algo con lo que lucho. Realmente no sé dónde caigo, porque no quiero creer que voy a caer en esta categoría de ‘bomba’ en la que la gente me pone. Hay facetas para mí que la gente no se permite ver. Estoy segura de que tú sientes lo mismo, estas crisis de identidad que tenemos como humanos. Tiene varias etapas. Una es pasar de ser una adolescente a una mujer y encontrar tu camino en un mundo muy caótico donde no hay claridad de quién quiere ser.

“Y luego está el choque cultural de mudarnos a este país. Tener momentos en los que me sentí discriminada, eso fue nuevo para mí. Luego me presentaron como una bomba en un programa de televisión siguiendo los pasos de Salma Hayek. Y sentí que si iba a lograrlo, tenía que ser esa bomba, porque eso es lo que la industria sigue reiterando. Pero nunca me miro de esa manera. Sigo siendo una mujer y sigo siendo insegura”, confió.

En la plática, Eiza confesó que tras mudarse a Estados Unidos la aterrorizaba hacer una audición en inglés porque siempre pensó que no era lo suficientemente buena debido a su pasado en las telenovelas mexicanas, lo que le generaba inseguridad.

Eiza González dejó de maquillarse para el filme "I care a lot" (Foto: Instagram / @eizagonzalez)

“Cuando hice una audición para Baby Driver masticaba chicle todo el tiempo, jugaba con mi zapato y no prestaba atención al otro actor en absoluto. Me di cuenta de que si me acerco a la audición como una oportunidad para actuar, entonces puedo jugar con ella y abordarla con curiosidad”.

Asimismo, aseguró que en su caso no tuvo la oportunidad de pedir consejos a otros mexicanos porque la industria en Hollywood los prepara para competir cuando deberían apoyarse unos a otros, algo que afirma que tiene que cambiar.

“No había mujeres que intentaran apoyarme, especialmente de mi país. Eso ha dejado una cicatriz. No quiero ser solo la latina. He hecho un gran esfuerzo en mi vida para convertirme en una mujer contemporánea y multifacética porque eso es lo que soy de forma inherente. No es que lo esté intentando, pero eso es lo que soy. Y quiero ver eso en la pantalla y quiero que me proyecten sobre cosas que no tienen nada que ver con mi apellido o el color de mi piel. Y tampoco quiero sentirme como una tarjeta racial para satisfacer a la audiencia. Quiero que se sienta que merezco estar al frente y al centro”.

Sin embargo, González está de festejo pues se convirtió en la primera mexicana en protagonizar la campaña “On the beach” de la marca de lujo Louis Vuitton, en donde aparece con un body paint que va en juego con la arena y la playa. El encargado de hacer el diseño fue el artista Alex Israel, por lo que Eiza se mostró orgullosa y honrada en convertirse en el nuevo rostro de la firma, por lo que constantemente comparte parte de la sesión en donde se acompaña de una tabla de surf que combina con el degradado de su cuerpo.

