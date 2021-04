La realidad detrás del supuesto ingreso de Eiza González al Universo DC como “Hawkgirl”

Eiza González en la cinta de Godzilla vs Kong (cortesía: captura del tráiler)

Con motivo del April Fools, que es el equivalente al Día de los Inocentes en Estados Unidos, principalmente, se jugó en redes sociales con el rumor de la actriz mexicana Eiza Gonzalez sería Hawkgirl en el universo de DC Cómics, sin embargo, esto terminó siendo una broma y cuentas oficiales han desmentido la noticia.

Y aunque a muchos fans de la también cantante les hubiera gustado que esta tuviera un papel protagónico en la segunda entrega de Shazam: Furia de Dioses, como lo presumía la broma viral, esto no será así, tan solo fue una de las primeras burlas con las que se arrancó este primero de abril. A ello habrá que esperar otros bulos en tono de sátira en el mundo del espectáculo.

Aunque no sólo fueron cuentas oficiales las que le entraron a la broma para toda la comunidad internauta, principalmente en Twitter, también otros en esta misma red social participaron en el juego y lograron poner en tendencia el supuesto protagónico de la mexicana.

“Eiza González, la primer mexicana en formar parte del universo de DC. Fue elegida para interpretar a Hawkgirl. DIOSOTOTOTOTA”, escribió una tuitera. Este y otros mensajes formaron parte de una gran cantidad de fake news que mantuvo a las personas con la expectativa de que González fuese la primera de esta nacionalidad en ser parte del universo ficticio.

Eiza Gonzales presume portada en Instagram (Cortesía: @theamazingmagazine)

“¿Quién se emocionó al leer que #EizaGonzález sería la primera mexicana en el universo cinematográfico de #DC interpretando a #Hawkgirl en la película #Shazam!? Ojalá esta broma se convierta en realidad y pronto sea algo oficial, ¿quién la quiere ver como una superheroína?”, escribió la cadena de Cinemex en su cuenta oficial.

Cinemex desmiente protagónico de Eiza en DC (cortesía: Twitter Cinemex)

Hasta ese momento el timo ya habría cobrado sentido, pues habría recordad el día de hoy. Por otro lado, Eiza Gonzalez ha sido popular debido a que ha llegado a la pantalla grande en más de una ocasión y en mega producciones hollywoodenses como en la última entrega de la trilogía de Godzilla, en la que el Kaiju emblema de Japón enfrenta a su clásico rival, King King. Aunque en esta película tiene una breve participación, deslumbre con su belleza y papel de villana.

En la película, junto con Damian Bichir, serán parte de la adinerada familia Simmons. Tendrán e papel de un par de empresarios que buscan desarrollar una versión mecánica que pueda equipararse a Godzilla e incluso superarlo. En la película, que recién se estrenó, serán los malos que pongan a pelear al par de colosales en un encuentro que ya se considera clásico en el mundo de las ficciones.

Para los actores mexicanos, participar en esta cinta con seres fantásticos tan emblemáticos del cine ha sido un sueño hecho realidad, pues sus personajes — padre e hija — se salen de los estereotipos con personalidades que pudieron ser de ascendencia latina.

“Empezando porque no son latinos, no se especifica que sean latinos”, dijo Bichir a The Associated Press en una entrevista reciente por videollamada. “Lo importante es que dos actores mexicanos puedan hacer ese tipo de personajes, porque a veces los estereotipos y los encasillamientos son demasiado claros en esta industria”.

Aunque Godzilla y Kong sí tienen batallas épicas, efectivamente pareciera que la verdadera amenaza que ambos enfrentan son los humanos, que no los respetan ni comprenden. Es una metáfora que resuena con la forma en la que el ecosistema está siendo afectado por la explotación y ahora por la pandemia.

