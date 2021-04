Caso Eleazar Gómez: por qué Gustavo Adolfo Infante vinculó a Televisa con la libertad del actor

Gustavo Adolfo Infante ha sido un duro crítico de Eleazar Gómez (Foto: Cuartoscuro/Instagram)

A finales de marzo se dio a conocer que Eleazar Gómez saldría de su encierro en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México tras poco más de cuatro meses desde que fue sometido a un proceso penal acusado de Violencia familiar equiparada en contra de su entonces novia Tefi Valenzuela.

Tras darse a conocer la resolución judicial, en la que se informó que el actor de 34 años pudo obtener a través de su defensa una abreviación del proceso, que le permitirá continuarlo fuera de la cárcel por los siguientes tres años, además de la responsabilidad de cumplir con una serie de condiciones, diversas voces se pronunciaron en contra de la decisión del juez.

Y es que acusaron también a la modelo y cantante peruana de presuntamente haber aceptado un pago por parte de la defensa de Eleazar para al fin otorgar el perseguido perdón que habían solicitado los abogados del protagonista de Atrévete a soñar desde el inicio del cas, en noviembre de 2020.

Las redes sociales también criticaron la salida del actor del Reclusorio Norte, el tema llevó a la conversación sobre los feminicidios en México (Foto: Captura de pantalla)

El caso sigue generando polémica pues tras ofrecer una disculpa pública obligatoria para su libertad condicional, la modelo de 31 años sigue siendo blanco de señalamientos y comentarios, pues aseguró que no otorgó perdón sino que sufrió la negligencia del juez e incluso por parte de sus propios abogados, por lo que no descarta que la liberación de Eleazar haya obedecido a un arreglo entre abogados.

Ante este panorama, no ha faltado quien especule sobre la situación, tal es el caso de Gustavo Adolfo Infante, quien dejó entrever la posibilidad de que la empresa Televisa haya movido sus influencias para lograr que Gómez saliera en libertad. Esto ante el antecedente de que cuando Eleazar fue aprehendido y remitido, la producción de la telenovela La mexicana y el güero, donde él participaba, se pronunció sobre el caso y buscó su reemplazo.

“Ahora yo creo, a mí se me hace, bueno no sé, pero se me hace que ese muchacho tiene exclusividad con esa empresa y yo creo que hubo jaladita de alguno de los hilos de esa empresa para que saliera libre”, aseveró Infante en el programa Sale el sol, donde presentaron los avances del caso.

La modela ha explicado que el pago de más de 400 mil pesos será empleado para el pago de sus abogados y otros gastos relacionados con su proceso legal (Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela)

El periodista planteó el escenario de que la empresa televisora habría llegado a algún acuerdo con las autoridades, teoría con la que sus compañeras de emisión, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, se mostraron en desacuerdo, y destacaron que de lo contrario el actor no habría pasado sus casi cinco meses en prisión, sino que habría salido en los primeros días.

“Fue demasiada la presión de medios y redes sociales, pero era para que siguiera ahí dentro. Yo como tengo una mamá, una esposa, una hija, compañeras de trabajo, no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia”, reiteró el periodista que ya ha mostrado en distintas ocasiones su repudio contra los actos de que se le acusan a Eleazar.

Por su parte, las conductoras de la sección de espectáculos expresaron no creer que las disculpas ofrecidas por el ex novio de Danna Paola fueran sinceras, pues las notaron un tanto acartonadas. También lamentaron que algunos productores de televisión tuvieran “poca memoria” y estuvieran dispuestos a darle empleo nuevamente en algún melodrama. Específicamente Juan Osorio y Nicandro Díaz, quienes admitieron recientemente que sí le darían una oportunidad laboral en alguna de sus producciones para ayudarlo a salir adelante.

El tema ha causado conmoción, y entre los famosos que condenaron y pidieron cárcel para Eleazar está Laura Bozzo (Foto: Eleazar Gómez / IG - Laura Bozzo / IG)

Después de cinco meses de un mediático proceso legal, Eleazar Gómez obtuvo su libertad condicional al declararse culpable de las agresiones cometidas en contra Stephanie Valenzuela y aceptar una serie de condiciones por tres años como: no cambiar de residencia, no hablar del tema en redes sociales, ofrecer disculpas públicas a Tefi, no acercarse a su víctima y entregarle 420 mil pesos mexicanos.

