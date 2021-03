La gente en redes no le cree a Eleazar Gómez: así lo tundieron con memes y reclamos tras su disculpa

Eleazar Gómez fue procesado en noviembre bajo el delito de Violencia familiar equiparada (Foto: Captura de pantalla)

Este lunes 29 de marzo por la noche, Eleazar Gómez emitió un video-comunicado en su cuenta de Instagram donde, tras casi cinco meses de permanecer aislado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pidió disculpas a su ex novia, la modelo peruana Tefi Valenzuela, a quien agredió violentamente en noviembre pasado.

Y es que desde el jueves 25 se había dado a conocer que el actor saldría en libertad para afrontar su proceso penal, toda vez que llegó a un acuerdo con la defensa de su agraviada, con lo que tendrá que cumplir algunas condiciones por tres años.

El también cantante, ingresado al centro penitenciario tras ser denunciado por Valenzuela por agredirla físicamente hasta el punto de haber presuntamente intentado estrangularla, deberá someterse a una serie de terapias para tratar sus episodios de ira; además deberá permanecer alejado de la también cantante y no hablar de caso que lo mantuvo en el centro de la polémica durante más de cuatro meses.

El actor fue aprehendido en flagrancia cuando golpeó a Tefi Valenzuela en su departamento de la colonia Nápoles (Foto: Captura de pantalla)

En el video que significó su reaparición ante el ojo público, se le ve a Eleazar en el que es presumiblemente el jardín de su casa, con semblante serio y una disculpa que muchos usuarios en las redes sociales calificaron como “hipócrita”, pues se puede notar que el actor habría estado leyendo dicho discurso, además de que según una experta consultada por Venga la alegría, el histrión no fue del todo sincero en su mensaje.

Así lo dijo Eleazar en el breve clip colocado en su cuenta, donde se restringió la caja de comentarios para que nadie pudiera emitir un mensaje:

“Soy Eleazar Gómez. Envío este comunicado ya que como varios de ustedes saben, el pasado 25 de marzo, después de 5 meses de estar detenido, obtuve mi libertad derivado de una suspensión condicional del proceso. Ahora que me encuentro en libertad y con más tranquilidad en mi vida, quiero comenzar por ofrecer una disculpa pública a las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas de alguna manera por mi comportamiento, quiero dejar muy claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie”, comenzó quien fuera protagonista de la telenovela Atrévete a soñar al lado de Danna Paola, proyecto con el que catapultó su fama como actor juvenil.

Una experta consideró que en la disculpa de Eleazar Gómez, su rostro no refleja sinceridad (Video: Venga la alegría)

El también cantante de 34 años se refirió en especial a la mujer con quien incluso se iba a comprometer en matrimonio:

“Especialmente a Stephanie Valenzuela le ofrezco una sincera disculpa desde el fondo de mi corazón, por el mal momento que le hice pasar. Hoy después de haber pasado cinco meses muy difíciles en mi vida, les puedo asegurar que además del arrepentimiento y el dolor; crecí, aprendí y recapacité. Ahora estoy en proceso de comenzar a tomar mis terapias y llegar a ser una mejor persona”, añadió.

Antes las palabras del actor, diversas reacciones han aparecido en las redes sociales. En Twitter su nombre generó tendencia este martes 30, especialmente por múltiples comentarios que desacreditan el mensaje del actor en medio de la violencia sistemática que se ejerce contra las mujeres en México y el mundo. Con memes y mensajes, múltiples usuarios han opinado contra la puesta en libertad del actor:

Usuarios compararon el caso con el de Gloria Trevi, quien estuvo presa por estupro (Foto: Captura de pantalla)

“Eleazar Gómez dio la típica disculpa forzada ‘lo siento si TÚ te sentiste ofendida’…eso es no aceptar su culpa”, “Las disculpas de Eleazar Gómez me dan mucho coraje, pero aún más que la gente lo siga apoyando porque ‘todos cometemos errores’”, “Las respuestas en el video de disculpa de Eleazar Gómez me tienen bien asqueado. Qué asco que tanta gente esté dispuesta a olvidar que este criminal casi mata a su pareja porque soltó un montón de palabras huecas. Vivimos en una cultura súper permisiva con los agresores”

El rechazo al comunicado de Eleazar Gómez se convirtió en tendencia (Foto: Captura de pantalla)

“A Eleazar Gómez lo liberan luego de haber golpeado salvajemente a su expareja. A Victoria la policía la sometió hasta morir. La justicia en México te libera si eres hombre, pero si eres mujer te M A T A”, “Que fácil es para Eleazar Gómez disculparse después del daño físico y mental que le causó no solo a una si no a varias mujeres, pinshe perro coraje que me da.”, son sólo algunos de los mensajes más destacados en la red social, que han conseguido cientos de “Me gusta”.

Múltiples usuarios condenaron el hecho de que el actor haya salido en libertad y consideraron la resolución del juez como una expresión más de las injusticias en el país (Foto: Captura de pantalla)

Incluso en los comentarios con más popularidad, usuarios comparan el caso de Eleazar con la aclaración pública que dio Angélica Rivera hace años, cuando explotó el caso de la llamada “casa blanca” que la ex primera dama habría adquirido con dinero malversado, o el recordado caso del clan Trevi-Andrade, en el sentido de que “al público se le olvida todo”.

SEGUIR LEYENDO: