“Hay menores de edad entre las violentadas por Arturo Macías”: Laura Pons destapa más víctimas de abuso del locutor

Laura Pons en entrevista para ventaneando (Foto: captura de pantalla del sitio web tvazteca.com)

La actriz de 23 años, Laura Pons, denunció que hay más víctimas de abusos sexuales del locutor del programa HOY, Arturo Macías. En esta ocasión dijo que este atacaba menores de edad, pues no oponían ninguna resistencia. Aunque “El Turry” ha sido suspendido del matutino de forma temporal en lo que se realizan las investigaciones, en redes sociales piden que no vuelva a ser reinstalado.

Como lo había adelantado la actriz, señaló que se pondría en contracto con más víctimas del locutor Turry Macías, en exclusiva para el programa Ventaneando, dijo que ya contactó a otra víctima y que está dispuesta a denunciar. Aunque Pons no reveló quien es su nuevo contacto que asegura haber sufrido vejaciones del integrante del matutino, esta afirmó que su tendencia es atacar a menores.

“Ella me comenta que tuvo contacto en cómo se maneja perfectamente él, ella me dice que eso que hace con las mujeres, de querer pasarse de listo y de llevarlas a un lugar, especialmente a menores de edad, es porque no se lo puede hacer a una mujer de 35 años, que son personas con un carácter es distinto, obviamente una mujer de esas edad no la puede manipular de ninguna manera.

Laura quien levantó una denuncia en la fiscalía regional de Tlalnepantla, continua con el proceso que dicta la ley. “Y estoy en el proceso de la recaudación de pruebas y todo lo que se pueda para mi caso, la valoración medica ya la tuve le día de ayer, me sentía nerviosa porque son cuestiones muy intimas y muy delicadas, lo que sigue es que acuda a mi cita con el psicólogo”, dijo en exclusiva para Ventaneando.

Laura Pons contó su caso en el programa Ventaneando (Foto: captura de pantalla de Instagram @laura8pons)

Por otro lado, la actriz dijo que cuando fue abusada por Macías, en 2017, se sentía tan humillada que a la fecha ha requerido de terapias para poder superar lo que sucedió, es por ello que animó a otras víctimas de abusos sexuales a levantar la voz en el momento en que intenten violentarlas o después de ello.

“Hablé con la psicóloga para seguir atendiéndome. Decidí alzar la voy porque lo hago por mí, y es algo que me duele bastante, por eso necesito terapia para sanarme, para curarme. Les digo que levanten la voz y que denuncien, les digo que la situación que estoy pasando no es fácil, pero se que voy a salir adelante. Espero que se haga justicia de la mejor manera”, expresó Pons tras abundar más en el caso.

Recientemente, Laura Pons confrontó a “Turry” Macías vía telefónica. “Quería verte de frente y decirte sobre cuando tenía 17 años y me llevaste a un motel, te quisiste pasar de listo conmigo porque yo no quería ir a ese lugar. Es algo que me quería quitar yo, porque con el paso de los años me di cuenta que estaba mal”, le dijo Pons.

Inmediatamente, Arturo Macías negó los hechos: “Yo nunca tuve la intención de tener algo contigo, en ningún momento. A un motel no te llevé. Te llevé a fiestas, fuimos a eventos, a inauguraciones”, le respondió, aunque ella reiteró que tiene pruebas e incluso grabaciones.

Foto: Instagram / @arturomaciasoficial @laura8pons

Cuando dio a conocer el supuesto abuso, Laura Pons declaró que estaba muy asustada cuando Arturo Macías comenzó a quitarse la ropa enfrente de ella, porque era la primera vez que veía a un hombre completamente desnudo,

“Se metió a un jacuzzi, me metí con él porque me insistió, estando ahí se empezó a masturbar, yo no sabía nada de sexualidad a esa edad. Para mí si era quedarme en shock, era una pesadilla. Nos salimos del jacuzzi y había una cama. Se fue a la cama, me empezó a abrazar y a tocar. Sacó un condón y me dijo ‘Quítate todo’. Yo no me quité nada, pero se puso el condón, prendió la televisión y me puso pornografía. Me hizo sexo oral, pero no me penetró. Sentía vergüenza, terror”, argumentó Laura Pons.

Aunque poco se sabía de Pons antes de esta polémica, la joven ha participado en famosas series y novelas como: La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho y Lo que Callamos las mujeres. Ella, junto con su hermana, han participado también en otras producciones y en el medio se han caracterizado por su tremendo parecido.

