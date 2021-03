Laura Pons denunció oficialmente a Arturo “Turry” Macías: “Fue una violación”

Laura Pons denunció a "Turry" Macías y está a la espera de lo que le digan las autoridades (Foto: Instagram / @arturomaciasoficial @laura8pons)

Laura Pons se asesoró y denunció legalmente después de acusar un abuso sexual por parte del locutor de Hoy, Arturo “Turry” Macías, y aseguró que después de darle todos los detalles a su abogada, ésta le dijo que el episodio que vivió en un motel se trató de una violación.

“La licenciada, muy amable, me comentó que es una violación por ciertas cosas que le comenté”, dijo a Ventaneando Pons, quien participara en programas como Lo que Callamos las Mujeres, Como Dice el Dicho y La Rosa de Guadalupe.

“Me solté a llorar porque no sabía a qué grado lleǵo. Me siento tranquila, me siento segura y estoy en manos de las autoridades. Ellos me comentaron que van a estar en contacto conmigo para ir avanzando en la carpeta de investigación”, añadió.

Laura Pons dijo que el conductor se desnudó frente a ella, se metió a un jacuzzi y le hizo sexo oral (Foto: captura de pantalla del sitio web tvazteca.com)

Desde que Pons aseguró que Macías la abusó cuando tenía 17 años -cuando le invitó al cine, pero la llevó a un motel-, él fue suspendido del programa de revista mientras las autoridades dictaminan la situación.

A su vez, Laura Pons reveló que una mujer la contactó en sus redes sociales para decirle que también fue víctima de “Turry”, por lo que ahora se da cuenta que no fue la única y que no está sola.

“Yo sé que probablemente no soy la única. Recibí un Instagram de una mujer donde me hace la denuncia. Me comenta que lo conoce de tiempo y sufrió un abuso contra su persona hace diez años; me dice que hace cochinadas con menores de edad y conoce a sus amigos que se hacen llamar ‘los pitufos’ y son tremendos”, expresó.

Al respecto, la actriz afirma que aunque ha recibido comentarios de apoyo, también hay personas que la atacan negativamente tras dar a conocer lo sucedido. “No me importa porque yo solamente sé lo que pasó ese día. Sé perfectamente que estoy diciendo la verdad y él también lo sabe, Arturo sabe lo que pasó”.

Arturo "El Turry" Macías respondió a las acusaciones: "Yo nunca tuve la intención de tener algo contigo, en ningún momento. A un motel no te llevé. Te llevé a fiestas, fuimos a eventos, a inauguraciones". (Foto: captura de pantalla de Instagram @arturomaciasoficial)

Recientemente, Laura Pons confrontó a “Turry” Macías vía telefónica. “Quería verte de frente y decirte sobre cuando tenía 17 años y me llevaste a un motel, te quisiste pasar de listo conmigo porque yo no quería ir a ese lugar. Es algo que me quería quitar yo, porque con el paso de los años me di cuenta que estaba mal”, le dijo Pons.

Inmediatamente, Arturo Macías negó los hechos: “Yo nunca tuve la intención de tener algo contigo, en ningún momento. A un motel no te llevé. Te llevé a fiestas, fuimos a eventos, a inauguraciones”, le respondió, aunque ella reiteró que tiene pruebas e incluso grabaciones.

Cuando dio a conocer el supuesto abuso, Laura Pons declaró que estaba muy asustada cuando Arturo Macías comenzó a quitarse la ropa enfrente de ella, porque era la primera vez que veía a un hombre completamente desnudo,

“Se metió a un jacuzzi, me metí con él porque me insistió, estando ahí se empezó a masturbar, yo no sabía nada de sexualidad a esa edad. Para mí si era quedarme en shock, era una pesadilla. Nos salimos del jacuzzi y había una cama. Se fue a la cama, me empezó a abrazar y a tocar. Sacó un condón y me dijo ‘Quítate todo’. Yo no me quité nada, pero se puso el condón, prendió la televisión y me puso pornografía. Me hizo sexo oral, pero no me penetró. Sentía vergüenza, terror”, argumentó Laura Pons.

