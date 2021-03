“¿Te quieres hacer fama?”: difundieron el audio de la confrontación entre Laura Pons y Arturo “El Turry” Macías tras la acusación de acoso sexual

(Foto: Instagram de Arturo Macías y Laura Pons)

La industria del entretenimiento mexicana volvió a ser opacada por una denuncia de acoso. Luego de que la actriz Laura Pons acusara de abuso sexual a Arturo “Turry” Macías, surgió un audio de una conversación entre los dos involucrados en los que se percibe bastante tensión y la negativa constante del integrante del programa Hoy.

La grabación de esta plática fue hecha por la víctima y compartida por el programa Ventaneando, donde inicialmente se dio a conocer el caso de abuso presuntamente perpetrado por el también presentador de radio.

Laura Pons confrontó a “Turry” Macías vía telefónica, donde se ventilaron algunos detalles del acoso que se cometió supuestamente en un motel ubicado en Gustavo Baz.

“Quería verte de frente y decirte sobre cuando tenía 17 años y me llevaste a un motel, te quisiste pasar de listo conmigo porque yo no quería ir a ese lugar. Es algo que me quería quitar yo, porque con el paso de los años me di cuenta que estaba mal”, dijo Laura Pons al inicio de la conversación.

Video: Ventaneando.

Arturo Macías negó desde el inicio lo argumentado por la afectada. “Yo nunca tuve la intención de tener algo contigo, en ningún momento”, aseguró el locutor.

“A un motel no te llevé. Te llevé a fiestas, fuimos a eventos, a inauguraciones”, añadió el famoso.

Ante las afirmaciones del presentador mexicano, Pons reiteró que tiene pruebas e incluso grabaciones sobre el acoso del que fue víctima.

Arturo, asombrado, cuestionó: ¿Te hice algo? ¿Abusé sexualmente de ti? A lo que Laura respondió: “Me tocaste, no tuvimos relaciones sexuales como tal, pero me tocaste, yo no disfrutaba que me tocaras, me pusiste pornografía, era la primera vez que veía pornografía”.

Durante la conversación, una tercera persona aseguró que Arturo Macías se aprovechó de la edad de la afectada.

Video: Ventaneando.

“Te agradezco la confianza, de que me estés platicando y te abras. Toda mi intención siempre fue buena, nunca pensé en aprovecharme de ti”, dijo contundente el locutor.

“No quiero ser grosero, fuiste con otra persona; el que nada debe, nada teme, yo por eso estoy aquí platicando y estoy abierto a cuando quieran platicar. ¿O te quieres hacer fama?”, concluyó Arturo “Turry” Macías.

Laura Pons expuso su caso por primera vez esta semana ante las cámaras de Ventaneando. La actriz y modelo compartió la desagradable experiencia de acoso que vivió al lado del locutor mexicano, Arturo “Turry” Macías.

“Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías. Mi familia y yo lo conocimos en una expo de XV años, estábamos en una situación muy vulnerable económicamente, la estábamos pasando muy mal; él nos apoyó con algunos productos de la radio, como discos, para que las vendieran y pudiéramos salir adelante”, relató.

Laura explicó cómo fue la propuesta de ‘Turry’ Macías: “Como dicen por ahí, pues nada es gratis en esta vida, y él me dijo: ‘Vamos a comer y al cine, como amigos, a pasar un rato y nada más’”.

Arturo "Turry" Macías se deslindó de las acusaciones

Con la voz entrecortada y demostrando indignación, la artista agregó: “Mis papás, me pregunto, ¿Cómo me dejaron ir con él? Tenía 17 años, era menor de edad. Dentro de su auto me dijo: ‘¡Ay no Lau!, mejor vamos a otro lado a cotorrear, a pasarla bien’. Y yo ‘bueno, ¿a dónde me va a llevar?’, y pues mi sorpresa fue que me llevó a un motel”

A pesar de que Pons se negó a ir y se lo expresó claramente, el locutor terminó llevándola al lugar. “Dentro del auto le dije ‘no Arturo, no quiero ir’, y yo me sentí asustada. Se quitó la ropa, en un momento se desvistió por completo, de hecho, enfrente de mí, y era la primera vez que yo veía un hombre desnudo. Y él se metió a un jacuzzi y me dijo ‘vente Laura’”, aseguró la joven que ahora tiene 23 años.

“Turry” Macías se defendió de las acusaciones en su contra y dejó claró que se apegará a las instancias legales para limpiar su nombre.

Mientras que la producción del programa Hoy, donde trabaja el locutor, decidió suspenderlo hasta que se esclarezca la situación.

