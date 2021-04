Aseguraron que Pati Chapoy será la nueva Directora General de TV Azteca

La titular de "Ventaneando" fue criticada tras lo que el público consideró una fría despedida a Ciurana (Foto: Instagram)

Luego del deceso de Alberto Ciurana, quien perdió la vida a consecuencia de COVID-19 a la edad de 59 años en marzo pasado, un puesto clave ha quedado a disposición en el organigrama de TV Azteca, y es que el reconocido productor de televisión se desempeñaba como Director de contenidos desde hace poco más de dos años.

Ahora ha trascendido en las redes sociales que Pati Chapoy pudiera ocupar un importante puesto en la televisora, y es que el astrólogo Ramsés Vidente se aventuró en predecir que la titular de Ventaneando será elegida próximamente para desempeñar un relevante cargo.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde el vidente compartió una fotografía de la veterana periodista de espectáculos y la acompañó con un texto donde aseguró que tuvo una visión que reveló que Chapoy estaría pronto al frente del departamento de la Dirección general de la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

“Pati Chapoy directora general de TV Azteca. Visión. Ramsesvidente”, escribió en el tuit que no pasó desapercibido por los cibernautas, quienes destacaron la labor de Chapoy al frente del área de espectáculos de la cadena.

Mientras muchos de los mensajes aplaudieron el pronóstico de Ramsés, asegurando que la experimentada periodista haría un buen trabajo incluso en el área que antes dirigía Ciurana, otros aseguraron que existían otras “mejores opciones” para ocupar tan importante cargo.

Tras el sorpresivo fallecimiento del prolífico productor de televisión, se ha rumorado mucho sobre quién podría fungir como su relevo. De acuerdo a la versión publicada por la revista TV Notas, un informante les confió que Sandra Smester, Alberto Santini y Pati Chapoy, son los tres candidatos que la directiva del canal tiene en la mira para integrarse a la nueva dirección.

Trascendió que la intención de Benjamín Salinas sería regresar al canal a su “época de oro”, cuando gozaba de niveles notables de rating con producciones exitosas de realización propia. Aunque no se ha comunicado una decisión, se dice que Chapoy es quien tiene mayor probabilidad de resultar elegida, esto debido a su antigüedad formando parte de las filas de TV Azteca.

Después del fallecimiento de Ciurana, las condolencias no se hicieron esperar en redes. Amigos cercanos a él, otros directivos, actores y en sí, toda la comunidad que sigue al conglomerado de medios, resintieron la pérdida y con elaborados mensajes le despidieron. No fue el caso de la protagonista de Ventaneando, quien se limitó a tuitear un breve: “Descanse en paz”, y de inmediato le llovieron críticas, no solo por las consideraciones de internautas sobre una supuesta hipocresía del mensaje por el fallecimiento, sino porque mediáticamente fue noticia la rencilla que había entre ellos desde hace varios años.

Al respecto, como había reportado TVNotas en 2019, los roces entre estos habían llegado a tal grado en el que Chapoy declaró sentirse desplazada por el directivo, quien, de acuerdo a una amiga cercana la conductora, quería quitarle el protagonismo del programa Ventaneando con tal de sacarla de ahí. En esa misma publicación del semanario, habría calificado el pleito como uno que iba perdiendo Chapoy y que para los televidentes era muy notorio la lucha de poderes por ver quién mantenía el control.

Según esa misma publicación, mientras Ventaneando tenía buenos reportes de rating en 2019, sin explicaciones, Ciurana ordenó recortar la emisión de éste. Pasó, en el mes de febrero, a tener una hora menos de transmisión hasta menos de hora y media para el mes de agosto.

La amiga de Chapoy, quien dio exclusiva a la revista, aseguró que en ese entonces Ciurana quería diezmar el programa. De 80 empleados con diversos cargos con los que se contaba, pasó a 40. “También despidieron al equipo de trabajo del programa; de 80 personas que lo conformaban, entre ellos reporteros y redactores, ya sólo quedan 40 y se viene otro recorte importante”, se dio a conocer hace semanas.

