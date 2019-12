“Esta nota la pagó el mismo señor que me vetó durante ocho años, que me dejó sin trabajo, que yo tuve que pedir dinero prestado para los pañales de mis hijos. Es lamentable que pasen este tipo de cosas”, añadió en su mensaje y aunque no mencionó ningún nombre, se entendió que su comentario iba en contra de Alejandro Benítez (su ex esposo y padre de sus hijos), de quien ya había dicho hace años que la dejó sin trabajo en Televisa, empresa de la que es ejecutivo.