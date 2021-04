Por qué Anette Cuburu no se lleva bien con Andrea Legarreta

“Ni bien ni mal, no nos hacemos en el mundo”, fueron las palabras que utilizó la presentadora de Venga la Alegría, Anette Cuburu, para definir su relación con su ex compañera Andrea Legarreta mientras compartieron créditos en el matutino Hoy, de Televisa.

“Yo creo que ella hace su vida y yo hago la mía, nada más”, agregó durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube llamado En Casa de Mara.

“Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas. Yo tengo a mis amigos y no ando por la vida buscando amigos, yo estoy súper concentrada en mi familia y en mis hijos y la gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo, ni lo necesito tampoco”, reveló Anette, quien confirmó no llevarse del todo bien con Legarreta.

"Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo", dijo Anette Cuburu sobre su compañera en el matutino "Hoy"(Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, aseguró que la situación fue muy diferente con Galilea Montijo, con quien entabló una amistad que se mantiene en la actualidad –aunque afirmó que ahora no la puede ver tanto como antes porque los horarios de ambas en las distintas televisoras son complicados-.

“Galilea Montijo es una persona que voy a adorar toda mi vida, que tiene un corazón enorme y que hizo por mí cosas preciosas que nunca voy a olvidar, que me hizo crecer. Estar en donde todo el mundo quiere estar, que es en el matutino del canal de las estrellas, lo viví y qué padre que lo viví, pero no era como yo pensaba, no era el sueño que yo creía. Yo fui muy pegada a Gali; como en cualquier lugar tienes clic y más empatía con unas personas que con otras”, sentenció la presentadora.

Anette Cuburu también se pronunció sobre el rumor que nació hace años de una supuesta relación con el actor y conductor Raúl Araiza, que asegura ha sido el único chisme en el que se le ha involucrado en sus treinta años de carrera en la industria del entretenimiento. Pese a que confesó que en su momento le dio risa, contó que salió de dos mujeres que no querían que participara en Hoy porque pensaban que las opacaba y les hacía sombra –aunque no quiso revelar sus nombres-.

La presentadora desmintió un supuesto romance con Raúl Araiza (Foto: Instagram / @anetteoficial)

“Ojalá, si es un cuero, yo lo adoro y es un tipazo. No hay persona que lo conozca que no lo adore. Salíamos mucho de viaje de gira con el programa, estábamos mucho juntos y yo cuando quiero a alguien lo quiero mucho, soy muy apapachona.

“Es increíble que las mujeres entre nosotras de pronto nos queramos matar en vez de apoyarnos y sacar lo mejor de nosotras. Yo soy mucho de apoyar a las mujeres, de si puedo conseguirle trabajo lo hago”, recordó.

Pero la verdadera causa de su enojo es que se metieron con su familia y su relación con su esposo Alejandro Benítez, Director General de Comercialización de Artistas de Televisa, quien entonces fungía como su jefe. “Así les fue y así les va a ir y no por mí sino porque el karma es así. Yo soy muy feliz ahora, ellas son muy infelices, se les ve en la cara. Así se pagan las cosas y las mentiras”.

