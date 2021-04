Rafael Amaya reapareció conmovido tras su presunto episodio psicótico: “Sólo por hoy, un día a la vez”

Rafael Amaya apareció junto a su compadre Roberto Tapia para hablar de su condición actual (Video: Instagram/@robertotapia)

“Primero quiero agradecerle a mi compadre por lo que ha hecho, me salvó la vida y hasta la fecha me sigue ayudando, conectándome con la gente, siempre sacando la cara por los amigos”, fueron las palabras con las que Rafael Amaya dio la bienvenida a la transmisión en Instagram con la que reapareció al lado de su amigo y compadre Roberto Tapia.

Como lo había anunciado a finales de marzo el cantante de regional mexicano, la noche de este 1 de abril se enlazó en una transmisión en vivo al lado del protagonista de El señor de los cielos, quien se mostró por primera vez tras un presunto episodio psicótico sufrido a mediados de marzo en Tijuana, con el que dio de qué hablar y desató las especulaciones de que habría recaído en el consumo de sustancias.

“Me da mucho gusto conectarme otra vez con la gente”, dijo Amaya, quien lució en la transmisión vestido con una sudadera color negro y dejó abierta la posibilidad de regresar a estelarizar la octava temporada de la narcoserie que lo catapultó a la fama internacional, producción en la que participó por seis temporadas y que abandonó abruptamente debido a un periodo oscuro de adicción.

El cartel del Tour que anunció hace semanas Roberto Tapia, con el que buscará que Amaya se concentre en su trabajo (Foto: Roberto Tapia)

“Estamos todavía viendo esos temas, lo más importante ahorita es estar bien física y mentalmente y sacar adelante la ‘Gira de los compadres’. Estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver lo que pasa”, dijo en referencia al proyecto que anunció hace semanas Roberto Tapia -consistente en convivencias en bares- y también a la exitosa serie de Telemundo.

“Son puros chismes…puro mitote, no crean nada, tantas cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto, que lo otro… aquí estoy, y lo que se ve no se juzga, aquí estoy al cien con ustedes y muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis amigos y con mis fans sobre todo que no han perdido la fe y una disculpa por no haber estado todo este tiempo al pendiente de ustedes”, añadió el actor para dejar en claro que su condición actual es de sobriedad.

El histrión de 44 años dijo que ahora quiere trabajar con amigos y estar con la gente que ha estado con él en las buenas y en las malas. “Estamos sentimentales, pero aquí andamos”, expresó el también modelo al referirse a la gran amistad que tiene con su compadre Roberto Tapia.

El 17 de marzo se difundió un video donde se le ve a Amaya un tanto desorientado y con aparente delirio de persecución (Foto: TV Notas)

“Aquí estoy al cien, mejor que nunca, muy feliz, muy contento…gracias de corazón y ya no me voy a perder tanto”, expresó para saludar fans que se conectaron al live desde países como Brasil, Colombia y México para saludar al artista.

En todo este proceso he aprendido muchas cosas, a acercarme a mi familia, a acercarme a Dios, a acercarme a la gente que me quiere de verdad desde antes de salir en El señor de los cielos…a regresar a mi niño interno, a escucharlo. Me dejé llevar por muchas cosas y aprendí y de eso se trata la vida, de aprender, y voy a seguir aprendiendo

El actor nacido en Hermosillo bromeó con el hecho de que se encuentra soltero: “Ocupo novia, estoy soltero, vamos a ver candidatas”, dijo entre risas con su compadre y en un momento de seriedad en la transmisión de más de 20 minutos, se sinceró y habló del duro proceso por el que está atravesando: “He tocado fondo, más pa’ abajo no se pudo. La verdad yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo, siento el calor del sol… me siento diferente ahora que estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento”.

En meses pasados Rafael Amaya fue visto en fiestas familiares de su amigo Roberto Tapia (Foto: Instagram @robertotapia)

Por su parte, Tapia dio a conocer algunas fechas en las que ambos famosos realizarán presentaciones en California como parte de su gira: “Mi única intención es verlo bien, que esté ben recuperado y que vaya por su trono, por lo que le corresponde. No crean los mitotes que se dicen, él habló hace poco y el pasado está enterrado”

Rafael se despidió de sus fans con una frase contundente que revela su voluntad por salir adelante en sobriedad: “Sólo por hoy, un día a la vez, y toca trabajar mucho. Un día a la vez. Me siento vivo otra vez”.

