Qué hay detrás de la supuesta recaída de Rafael Amaya

En los últimos días el protagonista de la famosa serie de televisión El Señor de los Cielos, Rafael Amaya ha estado presente en los medios de comunicación después de que se viralizara un video en donde se presume, estaba bajo los efectos de una droga.

El problema de drogadicción no es reciente, motivo por el que el actor de 44 años de edad estuvo en rehabilitación en la clínica Baja del Sol, en Tijuana, propiedad de ex boxeador mexicano Julio César Chávez. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las verdaderas razones por las que el originario de Hermosillo, Sonora decidió terminar su proceso de curación a 4 meses.

Han sido diversos los rumores que circulan alrededor de los motivos por los que el actor de Telemundo abandonó su tratamiento. De acuerdo con una entrevista publicada por la revista TV Notas, un amigo cercano a Rafael asegura que fue la mánager quien lo orillo a tomar la decisión de salir de la clínica contra las adicciones del boxeador sonorense.

“...le ganó la avaricia, porque mientras Rafa estuviera internado, ella no podría conseguirle proyectos y Rafa se convertía en un artista que no le generaba dinero, obviamente, eso no le convenía, ya que ella, aparte de tener un sueldo altísimo, cobra un porcentaje por cada trabajo que haga Rafa. Entonces, dolosamente, hizo todo lo posible por sacarlo de la clínica”, culpó el supuesto amigo de Rafael para TV Notas.

De acuerdo con dicha conversación, Rafael tenía la intención de curarse pero guiado por los compromisos, exigencias y recomendaciones de su agente, el actor ya no quiso continuar en la clínica por lo que firmó su salida de Baja del Sol en tan solo cuatro meses sin estar en condiciones para regresar a su vida cotidiana.

Por otro lado, Julio Cesar Chávez se ha involucrado en la polémica ya que, se ha puesto en tela de juicio la efectividad de su establecimiento pues al salir de él, Rafael Amaya recayó casi inmediatamente. A través de su cuenta de Twitter escribió que las personas son responsables de la efectividad de su rehabilitación pues depende de cada quien el seguir el proceso por el cual se debe atravesar.

“Buenos días amigos, sólo diré que una persona adicta que no sigue el programa y quiere hacer su vida sin aceptar su enfermedad nunca podrá aliviarse. Ni la más chingona podría cambiarlo, la solución es querer”, escribió el atleta en Twitter.

De igual forma, explicó en Ventaneando que el no quiere hacer publicidad de la situación que se ha hecho viral hace algunos días, tal como lo asegura la manager del actor Mirem Guerimi, pues él mantenía en secreto que el actor de la serie El Chema se encontraba internado en su clínica.

“Yo nunca dije que Rafael Amaya estuvo en mi clínica. Después se ventilaron las cosas porque Rafael Amaya quería hacer una rueda de prensa para que la gente supiera que él estaba bien, sin embargo yo le decía que a su tiempo”, explicó.

El establecimiento tiene como condición que nadie puede estar adentro en contra de su voluntad por lo que la salida del actor sonorense no estaba en sus manos así como no le consta que hubiera una recaída.

“A mí no me consta que Rafael Amaya haya recaído. Lógicamente las imágenes que salen en el video dicen otra cosa, pero yo en lo particular no he hablado con Rafael Amaya. Yo lo quiero mucho a Rafael, es una gran persona, es un gran ser humano y si el y su manager necesitan ayuda, pues se la damos”, dijo.

De igual forma, en la declaración del supuesto amigo del sonorense se explica que Rafael recibió apoyo del boxeador mexicano de forma gratuita. No obstante, el actor sigue sin dar declaraciones al respecto por lo que los rumores sobre su actual estado de salud y las causas que lo obligaron a darle fin a su rehabilitación siguen sin esclarecerse.

