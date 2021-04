Qué dijo Lucero del debut de su hija en el mundo de la música

Lucerito Mijares cada vez se entusiasma más en iniciar una carrera como cantante (Foto: Instagram / @luceromijaresoficial)

Lucerito Mijares ha revolucionado las redes gracias con su canto al grado de ganar un premio Fans Choice Awards y, aunque su padre (Manuel Mijares) ha expresado que no ha debutado oficialmente, su mamá Lucero agradece al público la aceptación que han tenido hacia ella.

La joven se ha ganado el cariño de la gente gracias a su voz, por lo que cada vez cuenta con más seguidores en redes sociales, donde ha compartido un poco de su niñez. Primero, Lucerito subió a su cuenta de Instagram una fotografía de cuando era una niña junto a Lucero –quien la carga por la espalda-. Ahora, la joven cantante hizo lo propio con Manuel Mijares, a quien le declaró públicamente su amor con una fotografía donde él la sostiene en sus brazos y mientras de fondo se ve el atardecer.

Ante la panorámica, que recibió miles de reacciones de “me gusta” a las pocas horas, uno de los principales comentarios fue el de la propia Lucero: “Errr fotón. Qué lindura, me encantó!”, escribió acompañada de emoticones de corazones.

Lucerito le declaró públicamente su amor a Mijares en una foto a la que reaccionó Lucero (Foto: Instagram / @luceromijaresoficial)

La intérprete de Veleta y El privilegio de amar se mostró orgullosa de su hija y contó que le ha dado consejos ahora que está iniciándose en el mundo de la música, además que le ha mostrado un apoyo incondicional. Además, en diversas ocasiones ha agradecido a quienes la apoyan y elogian su voz desde que se dio a conocer en los últimos meses y revolucionó las redes convirtiéndose en una de las grandes promesas junto a Ángela Aguilar.

“Ni es artista todavía, entonces a la pobrecita sí le da muchísimo nervio y se siente así como que no sabe ni qué onda. Pero bueno, la verdad es que les agradezco su amabilidad siempre con ella”, explicó Lucero en una entrevista con El Gordo y la Flaca.

Aunque Lucerito aún no ha hecho oficial su debut musical –se ha limitado a cantar junto a sus padres los temas Vencer el amor, El privilegio de amar, Everything, Mi universo y Gloria a ti-, en el canal de YouTube de Isabel Lascurain “Abre la caja de” confesó que le gustaría seguir ese camino.

Lucero da consejos a su hija y le agradece al público que la ha apoyado (Foto: Instagram / @luceromijaresoficial)

“Desde pequeña (quise estudiar veterinaria), pero pues ahorita ya me lanzaron al ruedo, ya me gustó”, dijo la joven de 15 años. Quien reaccionó a sus declaraciones fue su padre, Manuel Mijares, quien señaló que no era un lanzamiento oficial. “Ya ha cantado porque a mí me encanta como canta la nena y a su mamá también le encanta. No es que la estemos lanzando al estrellato. Ella primero que acabe de estudiar, que estudie sus cosas y que ella decida en su momento si quiere o no quiere cantar. No es un lanzamiento y que los estemos aventando”.

Pese a sus nervios, Lucerito ya se ha enfrentado a las cámaras de televisión que la abordaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, a quienes dio unas declaraciones recuperadas por el programa Despierta América. “No tengo palabras para agradecer a las personas que han seguido mi camino”, indicó en aquella oportunidad.

Lucerito y su hermano José Manuel también son un pilar para sus padres, como cuando subieron al escenario del Palacio de Bellas Artes, en 2016, para darle apoyo a uno de los conciertos más importantes de Mijares grabado en sinfónico, donde no pudo parar de derramar lágrimas.

SEGUIR LEYENDO: