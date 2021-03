“Me lanzaron al ruedo”: el ríspido desencuentro que tuvieron Lucerito y Mijares en una entrevista

Durante una entrevista, Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, tuvo una diferencia con su padre por la carrera que habría decidido seguir. La joven argumentó que su debut como cantante fue un tanto abrupto y no sabe si se dedicará a la música de tiempo completo.

En un breve momento del encuentro con la cantante Isabel Lascuráin, Mijares y su hija tuvieron un pequeño desencuentro por cómo ha comenzado la trayectoria de Lucerito. A pesar de que la joven cantante ha destacado como uno de los mayores talentos de su generación y que recientemente ganó el premio en la categoría de Mejor Debut de los Fans Choice Awards.

“Sí (gané un premio), afortunadamente. Estoy muy contenta, muy agradecida con la gente”, comenzó la también apodada “La Beba”, aunque después admitió que haber ganado el premio fue “raro”, pues ella no ha tenido algún debut oficial como cantante.

“Sí, pero eso no es un debut”, retomó Mijares, “todavía no hay debut. Lo que pasa es que no es, no es un lanzamiento. Es lo que no ha entendido la gente (...) Ya ha cantado porque, bueno, a mí me encanta como canta la nena y a su mamá también le encanta, eso básicamente. No es de que la estemos lanzando al estrellato. Ya en su momento ella decidirá si es lo que quiere hacer”.

Video: YouTube/Isabel Lascurain

Acto seguido, la integrante de Pandora preguntó a la joven vocal si le gustaría concretar su carrera como artista. A lo que Lucerito contestó con una positiva, aunque admitió que desde temprana edad consideró otras opciones vocacionales, como la medicina veterinaria.

“(Lo consideré) Pero, pues ahorita que ya me lanzaron al ruedo...”, confesó Lucerito a la entrevistadora.

“No te hemos lanzado al ruedo, no, no, no. Eso (las piezas en las que Lucerito ha participado) es otra cosa, pero no es lanzamiento, ella primero que acabe de estudiar, que estudie sus cosas”, replicó rápidamente Mijares, “que ella decida en su momento ‘sabes qué, sí quiero cantar’ o no, pero que siga probando. Realmente la impresión hasta ahora no ha sido un lanzamiento de que la estemos aventando”.

Aunque el desencuentro terminó ahí, lo cierto es que “La Beba” ha mostrado dudas sobre si dedicarse al espectáculo, específicamente a la música. Aunque ha aparecido de vez en cuando de la mano de sus padres y ha interpretado temas sumamente exitosos entre el público, como “Gloria a ti” en el concierto Lucero... Pop Live y “Vencer al amor” junto a su padre.

Fue justamente aquella presentación en el concierto en el que Lucero celebró 40 años de carrera artística, que Lucerito Mijares arrebató unos segundo el papel protagónico a su madre y causó furor en redes sociales con una voz dulce y aterciopelada.

Desde entonces, cientos de seguidores sugirieron a la joven que debería entrar de lleno a la música y aprovechar el talento musical que evidentemente posee. Sin embargo, a pesar de este comienzo con el pie derecho en el mundo musical, Lucerito admitió que no ha tenido ofertas para grabar un álbum o para incursionar en el mundo de las telenovelas.

“Puede ser que ahorita no, que me quede en casa sin hacer nada porque luego es bastante complicado, porque no me salen oportunidades así (de rápido)”, contó en un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México hace unas semanas.

SEGUIR LEYENDO: