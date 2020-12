¿Siempre sí?: Hija de Lucero y Mijares reaparece junto a su padre cantando por la navidad

Lucerito Mijares parece haber reconsiderado el haber dicho que no al mundo del espectáculos, pues se le ha visto muy activa en diversas redes sociales en donde aparece compartiendo escenario con su padre, Manuel Mijares, todo con el fin de llevar un ambiente navideño a los seguidores de ambos.

Y es que luego de que saliera al público el nuevo video de Mijares, llamado “Mi Universo” fue todo un éxito en la plataforma de videos de Youtube, pues en cuestión de poco tiempo recibió alrededor de 14 mil reproducciones y en donde Lucerito pudo demostrar nuevamente la gran calidad de su voz y en lo que parece ser una incursión mucho más cómoda en lo que podría ser su carrera como cantante.

La conocida como “La Beba” ha sido llenada de elogios en los comentarios de dicho video, pues parece que su tono de voz es considerado como una “combinación perfecta” de los distintos tonos de sus padres, quienes son sus principales seguidores y que siguen impulsando el increíble talento que tiene Lucerito.

Fue precisamente Lucero quien reveló que su hija tiene tanto talento que aceptó que le hubiera encantado tener su talento cuando era una niña pues a ella le costó mucho poder realizar los tonos que a su hija le salen con mucha facilidad y que cuando se dio cuenta de la calidad de la voz de Lucerito. Por ello fue que decidió impulsarla para que participara en el concierto que dio a través de internet y donde se hizo viral el talento de su hija.

En aquélla ocasión fue la misma Lucero quien se refirió así sobre “La Beba”:

A pesar de que no fue su debut, su voz y su gran combinación con sus padres en los diversos proyectos fueron lo que la hicieron destacar en sus apariciones, en aquélla ocasión, Lucerito mostró ciertas dudas sobre si dedicarse al mundo del espectáculo como cantante o si seguir su propio camino de forma independiente, y fue Lucero quien dijo que a pesar de que ha tenido pocas apariciones con el público y de haber recibido una gran cantidad de elogios, ella misma no se cree el talento que tiene:

Ella está en las nubes, que no se lo cree, me dice: ‘Mami, yo quisiera agradecerle profundamente a toda la gente’. Le digo: ‘Yo les haré saber’. Y nada, probando que le gusta el escenario y todo eso, pero te digo, no sé si algún día lo va a hacer profesionalmente o no